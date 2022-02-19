Йогурт без йогуртниці і закваски вдома: просто змішайте два інгредієнти
Скріншот: Йогурт вдома без закваски
Приготувати смачний домашній йогурт без закваски і навіть йогуртниці, як виявилося, простіше, ніж може здатися. Для цього знадобиться всього два інгредієнти і кілька годин на сквашування.
Як це зробити, розповіла блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти:
Молоко - 400-500 г
Йогурт густий або рідкий - 1-2 ст. л.
Покрокове приготування
- Молоко прогрійте до дуже теплого стану (42-45 градусів), але не кип'ятіть.
- Додайте в тепле молоко 1-2 ст. л. йогурту.
- Перемішайте до однорідності.
- Накрийте кришкою, укутайте рушником і залиште в теплому місці на 6-8 годин, потім поставте в холодильник.
Йогурт готовий!
Важливо пам'ятати, що йогурт не можна робити в металевому посуді. Зате підійде скляна, керамічна або емальована ємність.
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