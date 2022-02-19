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Йогурт без йогуртниці і закваски вдома: просто змішайте два інгредієнти

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Субота 19 лютого 2022 07:22
Йогурт без йогуртниці і закваски вдома: просто змішайте два інгредієнти Скріншот: Йогурт вдома без закваски
Автор: Світлана Мащенко

Приготувати смачний домашній йогурт без закваски і навіть йогуртниці, як виявилося, простіше, ніж може здатися. Для цього знадобиться всього два інгредієнти і кілька годин на сквашування.

Як це зробити, розповіла блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

Молоко - 400-500 г

Йогурт густий або рідкий - 1-2 ст. л.

Покрокове приготування

  • Молоко прогрійте до дуже теплого стану (42-45 градусів), але не кип'ятіть.
  • Додайте в тепле молоко 1-2 ст. л. йогурту.
  • Перемішайте до однорідності.
  • Накрийте кришкою, укутайте рушником і залиште в теплому місці на 6-8 годин, потім поставте в холодильник.

Йогурт готовий!

Важливо пам'ятати, що йогурт не можна робити в металевому посуді. Зате підійде скляна, керамічна або емальована ємність.

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