Його додають в чимало продуктів. Скільки цукру можна їсти на день

Цукор є в багатьох продуктах

Багато продуктів містять природній цукор. Наприклад, фрукти містять фруктозу, а молочні продукти - лактозу. Доданий цукор додається до продуктів або під час обробки, або під час їх приготування, наприклад, додавання меду до пластівців.

Скільки доданого цукру можна вживати на день

Немає встановлених рекомендацій щодо кількості природного цукру, який ви повинні їсти, але є вказівки щодо доданого цукру.

Дієтологи радять дорослим обмежувати доданий цукор не більше ніж на 10% від загального споживання калорій. Для довідки, якщо ви споживаєте 2000 калорій на день, рекомендації рекомендують обмежити споживання доданого цукру до 12 чайних ложок (50 грамів) на день.

Американська кардіологічна асоціація (AHA) має більш амбітні рекомендації. Вони пропонують дорослим обмежити доданий цукор не більше ніж на 6% від загальної щоденної калорійності. Це 6-9 чайних ложок, або близько 30 грамів цукру, для 2000-калорійної дієти.

Для дітей рекомендації нижчі. За даними Американської академії педіатрії, дітям до 2 років не можна вживати доданий цукор. Підлітки та діти віком від 2 років повинні вживати не більше 6 чайних ложок (25 грамів) на день.

Натуральний проти доданого цукру

Ваш організм зазвичай переробляє всі форми цукру однаково, за деякими винятками. Вуглеводи в цільних продуктах, таких як фрукти, овочі, боби та цільні зерна, містять різноманітні крохмалі, включаючи складні вуглеводи та клітковину. Столовий цукор та інші підсолоджувачі є простими вуглеводами.

Складні вуглеводи містять три або більше типів цукру, а також пропонують такі поживні речовини, як клітковина. Як наслідок, вони перетравлюються повільніше, що запобігає стрибкам рівня глюкози (цукру) у крові. Ваше тіло також виробляє коротколанцюгові жирні кислоти (SCFA) для перетравлення клітковини у складних вуглеводах. SCFA також можуть сприяти здоров’ю кишечника, оскільки вони ферментуються в товстій кишці та можуть посилити ріст корисних бактерій.

Коротше кажучи, коли потрібно пам’ятати про те, скільки цукру ви їсте, зосередьтеся на доданому цукрі.

Контролюйте, скільки доданого цукру ви їсте (Скриншот)

Вплив надмірної кількості цукру на здоров’я

Цукор, особливо природній, корисний у помірних кількостях. Однак надмірне споживання цукру може призвести до надлишкового споживання калорій, що може призвести до збільшення ваги. Надлишок жиру пов’язаний із багатьма захворюваннями, зокрема: