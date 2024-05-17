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Его добавляют во многие продукты. Сколько сахара можно есть в день

Какое количество сахара безопасно для здоровья (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Сахар имеет приятный вкус и быстро снабжает энергией. Однако многие совсем не считают количество потребленного сахара за день и набирают килограммы.

Сколько сахара является нормой в день, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Health.

Сахар есть во многих продуктах

Многие продукты содержат природный сахар. Например, фрукты содержат фруктозу, а молочные продукты - лактозу. Добавленный сахар добавляется к продуктам либо во время обработки, либо при их приготовлении, например, добавление меда к хлопьям.

Сколько добавленного сахара можно употреблять в день

Нет установленных рекомендаций по количеству природного сахара, который вы должны есть, но есть указания по добавленному сахару.

Диетологи советуют взрослым ограничивать добавленный сахар не более 10% от общего потребления калорий. Для справки, если вы потребляете 2000 калорий в день, рекомендации рекомендуют ограничить потребление добавленного сахара до 12 чайных ложек (50 г) в день.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) имеет более амбициозные рекомендации. Они предлагают взрослым ограничить добавленный сахар не более чем на 6% от общей ежедневной калорийности. Это 6-9 чайных ложек, или около 30 г сахара, для 2000-калорийной диеты.

Для детей рекомендации ниже. По данным Американской академии педиатрии, детям до 2 лет нельзя употреблять добавленный сахар. Подростки и дети от 2 лет должны употреблять не более 6 чайных ложек (25 граммов) в день.

Натуральный против добавленного сахара

Ваш организм обычно перерабатывает все формы сахара одинаково, за некоторыми исключениями. Углеводы в цельных продуктах, таких как фрукты, овощи, бобы и цельные зерна, содержат разнообразные крахмалы, включая сложные углеводы и клетчатку. Столовый сахар и другие подсластители являются простыми углеводами.

Сложные углеводы содержат три или более типа сахара, а также предлагают такие питательные вещества, как клетчатка. Как следствие, они перевариваются медленнее, что предотвращает скачки уровня глюкозы (сахара) в крови. Ваше тело также производит короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) для переваривания клетчатки в сложных углеводах. SCFA также может способствовать здоровью кишечника, поскольку они ферментируются в толстой кишке и могут усилить рост полезных бактерий.

Короче говоря, когда нужно помнить о том, сколько сахара вы едите, сосредоточьтесь на добавленном сахаре.

Контролируйте, сколько добавленного сахара вы едите (Скриншот)

Влияние чрезмерного количества сахара на здоровье

Сахар, особенно природный, полезен в умеренных количествах. Однако чрезмерное потребление сахара может привести к избыточному потреблению калорий, что может привести к увеличению веса. Избыток жира связан со многими заболеваниями, в частности:

  • Гипертония (высокое кровяное давление)
  • Болезнь сердца
  • Апноэ сна (хроническое расстройство дыхания, которое вызывает повторную остановку и восстановление дыхания во время сна)
  • Остеоартрит (заболевание суставов, возникающее, когда хрящ соединительная ткань, окружающая кости вокруг сустава со временем постепенно разрушается)
  • Рак
  • Добавленный сахар - это также фруктоза, мед, кленовый сироп, агава и т.д.

 

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