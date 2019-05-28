Йододефицит может быть опасен: названа обязательная суточная норма

Гормоны щитовидной железы в организме человека влияют на работу сердца, интенсивность обмена веществ, рост и интеллектуальное развитие детей. Однако с пищей украинцы потребляют недостаточное количество йода и из-за этого щитовидная железа не может выработать достаточное количество гормонов. Сколько же нужно человеку в день потреблять йода сообщили на странице министерства охраны здоровья в Facebook.

Суточная доза йода для человека должна составлять 150-300 мкг, а большинство украинцев употребляют всего 40-80 мкг.

Йод содержится в природных источниках, таких, как:

Морепродукты, особенно морская капуста.

Белая рыба.

Овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат).

Фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурма)

Яйца.

Говядина.

Грецкие орехи.

Также специалисты МОЗ рекомендуют обычную соль заменить на йодированную. Добавлять ее нужно в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

Кроме того, нужно регулярно проходить обследование у эндокринолога, чтобы проверять уровень тиреотропного гормона и своевременно скорректировать рацион в случае необходимости.

Для взрослых суточная норма йода составляет 150-300 мкг.

Детям от 6 до 12 лет нужно употреблять 120 мкг.

А малышам до 6 лет – не менее 90 мкг.

Сколько йода должен употреблять человек (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун дала украинцам важный совет о щитовидной железе.

А также рассказывали о том, что Супрун сделала предостережение для тех, кто в ближайшем будущем собирается заводить детей.