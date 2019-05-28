ru
ua

Брак йоду може бути небезпечним: медики назвали добову дозу для людини


Фахівці МОЗ стверджують, що українці не приймають щодня і половини норми

Гормони щитовидної залози в організмі людини впливають на роботу серця, інтенсивність обміну речовин, ріст та інтелектуальний розвиток дітей. Однак з їжею українці споживають недостатню кількість йоду і через це щитовидна залоза не може виробити достатню кількість гормонів. Скільки ж потрібно людині в день споживати йоду повідомили на сторінці міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Добова доза йоду для людини має становити 150-300 мкг, а більшість українців вживають всього 40-80 мкг.

Йод міститься в природних джерелах, таких, як:

  • Морепродукти, особливо морська капуста.
  • Біла риба.
  • Овочі (картопля, редис, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель, шпинат).
  • Фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурма)
  • Яйця.
  • Яловичина.
  • Волоські горіхи.

Також фахівці МОЗ рекомендують замінити звичайну сіль на йодовану. Додавати її потрібно у вже приготовані страви, щоб йод не випаровувався через нагрів.

Крім того, потрібно регулярно проходити обстеження у ендокринолога, щоб перевіряти рівень тиреотропного гормону і своєчасно скорегувати раціон в разі необхідності.

  • Для дорослих добова норма йоду становить 150-300 мкг.
  • Дітям від 6 до 12 років потрібно вживати 120 мкг.
  • А малюкам до 6 років – не менше 90 мкг.

Скільки йоду повинна вживати людина (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун дала українцям важливу порада про щитовидну залозу.

А також розповідали про те, що Супрун зробила застереження для тих, хто в найближчому майбутньому збирається заводити дітей.

Глава АП запропонував референдум про діалог з Росією Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками
Читати всі новини