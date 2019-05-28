Брак йоду може бути небезпечним: медики назвали добову дозу для людини

Гормони щитовидної залози в організмі людини впливають на роботу серця, інтенсивність обміну речовин, ріст та інтелектуальний розвиток дітей. Однак з їжею українці споживають недостатню кількість йоду і через це щитовидна залоза не може виробити достатню кількість гормонів. Скільки ж потрібно людині в день споживати йоду повідомили на сторінці міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Добова доза йоду для людини має становити 150-300 мкг, а більшість українців вживають всього 40-80 мкг.

Йод міститься в природних джерелах, таких, як:

Морепродукти, особливо морська капуста.

Біла риба.

Овочі (картопля, редис, часник, буряк, томати, спаржа, зелена цибуля, щавель, шпинат).

Фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси, хурма)

Яйця.

Яловичина.

Волоські горіхи.

Також фахівці МОЗ рекомендують замінити звичайну сіль на йодовану. Додавати її потрібно у вже приготовані страви, щоб йод не випаровувався через нагрів.

Крім того, потрібно регулярно проходити обстеження у ендокринолога, щоб перевіряти рівень тиреотропного гормону і своєчасно скорегувати раціон в разі необхідності.

Для дорослих добова норма йоду становить 150-300 мкг.

Дітям від 6 до 12 років потрібно вживати 120 мкг.

А малюкам до 6 років – не менше 90 мкг.

Скільки йоду повинна вживати людина (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун дала українцям важливу порада про щитовидну залозу.

А також розповідали про те, що Супрун зробила застереження для тих, хто в найближчому майбутньому збирається заводити дітей.