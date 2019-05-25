Проверяйте регулярно: Супрун дала украинцам важный совет

Супрун дала рекомендации украинцам, как не допустить нехватку гормонов
Уляна Супрун сообщила, что 25 мая – это Всемирный день щитовидной железы. На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала, за какие функции отвечает щитовидка в организме и как понять, что с этой железой что-то не в порядке.
"Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент", - написала Супрун и объяснила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела, а также влияют на такие процессы:
Гормоны тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому люди должны употреблять его вместе с пищей в достаточном количестве. Если йода в организме недостаточно, то щитовидная железа увеличивается, но при этом самостоятельно выработать достаточное количество гормонов она не может.
Нехватка таких гормонов приводит к слабости, набору веса или его потери, сухости и жесткости волос или их потери, непереносимости холода, болям в мышцах, депрессивному состоянию и раздражительности, нарушениям менструального цикла или потери либидо, запорам, повышению уровня холестерина, раку щитовидной железы, у детей возможна задержка умственного развития.
Супрун рассказала о щитовидке (facebook.com/ulanasuprun)
По данным ВООЗ, безопасная доза йода – это 1000 мкг (1мг) в сутки. Запасы йода в щитовидке могут быть до 16 мг йода.
Также Супрун отметила, что в организме может быть избыток тиреиодных гормонов. Такие ситуации возникают из-за воспаления железы или в случае собственных антител к рецептору ТТГ.
Симптомы гипертиреоза (избытка гормонов) такие:
Однако, как отметила Уляна Супрун, у украинцев нехватка гормонов щитовидной железы встречается намного чаще, чем ее избыток. Лидерами она назвала Черниговскую область и западную Украину. При дневной норме 150-300 мкг, украинцы получают всего 40-80 мкг.
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