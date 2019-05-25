Проверяйте регулярно: Супрун дала украинцам важный совет

Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Супрун дала рекомендации украинцам, как не допустить нехватку гормонов

Уляна Супрун сообщила, что 25 мая – это Всемирный день щитовидной железы. На своей странице в социальной сети Facebook она рассказала, за какие функции отвечает щитовидка в организме и как понять, что с этой железой что-то не в порядке.

"Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые участвуют в регуляции ряда биохимических процессов, в том числе - адаптации интенсивности обмена веществ с потребностями тела в данный момент", - написала Супрун и объяснила, что гормоны щитовидной железы действуют на все клетки тела, а также влияют на такие процессы:

интенсивность обмена веществ и поглощения в кишечнике;

адаптация к температуре окружающей среды;

поглощение липопротеинов клетками (то есть от них зависит и уровень холестерина);

работа сердца и периферических сосудов;

рост и формирование скелета и мышц (вместе с соматропином);

улучшают поглощение кислорода тканями;

инициируют распад жиров и углеводов;

определяют интеллектуальное развитие детей и эмоциональную стабильность взрослых;

Гормоны тироксин и трийодтиронин содержат йод, поэтому люди должны употреблять его вместе с пищей в достаточном количестве. Если йода в организме недостаточно, то щитовидная железа увеличивается, но при этом самостоятельно выработать достаточное количество гормонов она не может.

Нехватка таких гормонов приводит к слабости, набору веса или его потери, сухости и жесткости волос или их потери, непереносимости холода, болям в мышцах, депрессивному состоянию и раздражительности, нарушениям менструального цикла или потери либидо, запорам, повышению уровня холестерина, раку щитовидной железы, у детей возможна задержка умственного развития.

Супрун рассказала о щитовидке (facebook.com/ulanasuprun)

По данным ВООЗ, безопасная доза йода – это 1000 мкг (1мг) в сутки. Запасы йода в щитовидке могут быть до 16 мг йода.

Также Супрун отметила, что в организме может быть избыток тиреиодных гормонов. Такие ситуации возникают из-за воспаления железы или в случае собственных антител к рецептору ТТГ.

Симптомы гипертиреоза (избытка гормонов) такие:

нервозность и раздражительность;

непереносимость жары и потливость;

дрожь, потеря веса или неспособность ее набрать;

повышенная активность кишечника;

отечность щитовидной железы;

тахикардия (учащенное сердцебиение);

тонкая, хрупкая и влажная кожа и неравномерный рост волос;

нарушения сна;

Однако, как отметила Уляна Супрун, у украинцев нехватка гормонов щитовидной железы встречается намного чаще, чем ее избыток. Лидерами она назвала Черниговскую область и западную Украину. При дневной норме 150-300 мкг, украинцы получают всего 40-80 мкг.

Что делать, чтобы избежать заболеваний щитовидной железы?

Замените обычную соль на йодированную и добавляйте ее в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева. Ведь сознательно ежедневно контролировать потребление дневной нормы йода сложно. Украина является одной из немногих стран, которые не имеют закона о обязательным йодированием соли. В более чем 140 странах мира это действенный метод борьбы с йододефицитом.

Природные источники йода - морепродукты, особенно морская капуста. Ни один другой продукт не содержит столько йода. Белая рыба, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель и шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурма), яйца, говядина и грецкие орехи также пригодятся в борьбе с йододефицитом.

Беременным и молодым матерям следует принимать добавки йода. Суточную норму йода должен определить врач. Детям от одного года или тем, кто уже на прикорме, кормите едой, приготовленной с использованием йодированной соли.

Проверяйте уровень тиреотропного гормона, и посещайте эндокринолога. Это поможет вовремя выявить недостаток гормонов и при необходимости скорректировать рацион.

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