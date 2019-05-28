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Йододефицит может быть опасен: названа обязательная суточная норма

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 18:16
Йододефицит может быть опасен: названа обязательная суточная норма
Украинцы недостаточно употребляют йода (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты МОЗ утверждают, что украинцы не принимают ежедневно и половины нормы

Гормоны щитовидной железы в организме человека влияют на работу сердца, интенсивность обмена веществ, рост и интеллектуальное развитие детей. Однако с пищей украинцы потребляют недостаточное количество йода и из-за этого щитовидная железа не может выработать достаточное количество гормонов. Сколько же нужно человеку в день потреблять йода сообщили на странице министерства охраны здоровья в Facebook.

Суточная доза йода для человека должна составлять 150-300 мкг, а большинство украинцев употребляют всего 40-80 мкг.

Йод содержится в природных источниках, таких, как:

  • Морепродукты, особенно морская капуста.
  • Белая рыба.
  • Овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат).
  • Фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы, хурма)
  • Яйца.
  • Говядина.
  • Грецкие орехи.

Также специалисты МОЗ рекомендуют обычную соль заменить на йодированную. Добавлять ее нужно в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.

Кроме того, нужно регулярно проходить обследование у эндокринолога, чтобы проверять уровень тиреотропного гормона и своевременно скорректировать рацион в случае необходимости.

  • Для взрослых суточная норма йода составляет 150-300 мкг.
  • Детям от 6 до 12 лет нужно употреблять 120 мкг.
  • А малышам до 6 лет – не менее 90 мкг.

Йододефицит может быть опасен: названа обязательная суточная норма

Сколько йода должен употреблять человек (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун дала украинцам важный совет о щитовидной железе.

А также рассказывали о том, что Супрун сделала предостережение для тех, кто в ближайшем будущем собирается заводить детей.

Существует несколько классификаций: Комаровский дал важную информацию об ожогах Некрепкое пиво и рис: Супрун рассказала, в какой еде прячутся витамины
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