Йододефицит может быть опасен: названа обязательная суточная норма

Специалисты МОЗ утверждают, что украинцы не принимают ежедневно и половины нормы
Гормоны щитовидной железы в организме человека влияют на работу сердца, интенсивность обмена веществ, рост и интеллектуальное развитие детей. Однако с пищей украинцы потребляют недостаточное количество йода и из-за этого щитовидная железа не может выработать достаточное количество гормонов. Сколько же нужно человеку в день потреблять йода сообщили на странице министерства охраны здоровья в Facebook.
Суточная доза йода для человека должна составлять 150-300 мкг, а большинство украинцев употребляют всего 40-80 мкг.
Йод содержится в природных источниках, таких, как:
Также специалисты МОЗ рекомендуют обычную соль заменить на йодированную. Добавлять ее нужно в уже приготовленные блюда, чтобы йод не испарялся из-за нагрева.
Кроме того, нужно регулярно проходить обследование у эндокринолога, чтобы проверять уровень тиреотропного гормона и своевременно скорректировать рацион в случае необходимости.
Сколько йода должен употреблять человек (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, ранее мы писали о том, что Уляна Супрун дала украинцам важный совет о щитовидной железе.
А также рассказывали о том, что Супрун сделала предостережение для тех, кто в ближайшем будущем собирается заводить детей.