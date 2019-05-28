Брак йоду може бути небезпечним: медики назвали добову дозу для людини

Фахівці МОЗ стверджують, що українці не приймають щодня і половини норми
Гормони щитовидної залози в організмі людини впливають на роботу серця, інтенсивність обміну речовин, ріст та інтелектуальний розвиток дітей. Однак з їжею українці споживають недостатню кількість йоду і через це щитовидна залоза не може виробити достатню кількість гормонів. Скільки ж потрібно людині в день споживати йоду повідомили на сторінці міністерства охорони здоров'я в Facebook.
Добова доза йоду для людини має становити 150-300 мкг, а більшість українців вживають всього 40-80 мкг.
Йод міститься в природних джерелах, таких, як:
Також фахівці МОЗ рекомендують замінити звичайну сіль на йодовану. Додавати її потрібно у вже приготовані страви, щоб йод не випаровувався через нагрів.
Крім того, потрібно регулярно проходити обстеження у ендокринолога, щоб перевіряти рівень тиреотропного гормону і своєчасно скорегувати раціон в разі необхідності.
Скільки йоду повинна вживати людина (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Уляна Супрун дала українцям важливу порада про щитовидну залозу.
А також розповідали про те, що Супрун зробила застереження для тих, хто в найближчому майбутньому збирається заводити дітей.