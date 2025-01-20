Їжте їх щодня: 5 корисних каш, які легко знайти в будь-якому магазині

Багато видів каш містять доданий цукор та тим самим шкодять здоров'ю. Однак є і корисні варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.
Дієтолог Патрісія Баннан розповіла, що варто шукати пластівці, виготовлені з цільного зерна, а не рафінованого.
Обирайте каші з цільнозерновими інгредієнтами, такими як цільна пшениця, коричневий рис і овес, які забезпечують більше поживних речовин, таких як клітковина.
Раніше ми повідомляли, з чим потрібно їсти каші для максимальної користі.
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