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Їжте їх щодня: 5 корисних каш, які легко знайти в будь-якому магазині

5 видів корисних для здоров'я каш (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато видів каш містять доданий цукор та тим самим шкодять здоров'ю. Однак є і корисні варіанти, які можна знайти в будь-якому магазині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Дієтолог Патрісія Баннан розповіла, що варто шукати пластівці, виготовлені з цільного зерна, а не рафінованого.

Обирайте каші з цільнозерновими інгредієнтами, такими як цільна пшениця, коричневий рис і овес, які забезпечують більше поживних речовин, таких як клітковина. 

 

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