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Ешьте их каждый день: 5 полезных каш, которые легко найти в любом магазине

5 видов полезных для здоровья каш (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Многие виды каш ​​содержат добавленный сахар и тем самым вредят здоровью. Однако есть и полезные варианты, которые можно обнаружить в любом магазине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Диетолог Патрисия Баннан рассказала, что стоит искать хлопья, изготовленные из цельного зерна, а не рафинированного.

Выбирайте каши с цельнозерновыми ингредиентами, такими как цельная пшеница, коричневый рис и овес, которые обеспечивают больше питательных веществ, таких как клетчатка.

 

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