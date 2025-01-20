Ешьте их каждый день: 5 полезных каш, которые легко найти в любом магазине

Многие виды каш содержат добавленный сахар и тем самым вредят здоровью. Однако есть и полезные варианты, которые можно обнаружить в любом магазине.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Диетолог Патрисия Баннан рассказала, что стоит искать хлопья, изготовленные из цельного зерна, а не рафинированного.
Выбирайте каши с цельнозерновыми ингредиентами, такими как цельная пшеница, коричневый рис и овес, которые обеспечивают больше питательных веществ, таких как клетчатка.
Ранее мы сообщали, с чем нужно есть каши для максимальной пользы.
Также мы писали, как всегда правильно варить любую кашу.