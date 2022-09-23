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Їжте цю ягоду щодня і вона покращить пам'ять

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П'ятниця 23 вересня 2022 10:53
Їжте цю ягоду щодня і вона покращить пам'ять Фото: Чорниця відмінно впливає на пам'ять (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Зниження когнітивних функцій (зниження пам'яті) в основному відбувається у літніх людей, оскільки з віком у мозку деякі його функції починають погіршуватися. Однак є дії, які можна зробити, щоб пом'якшити зниження когнітивних функцій. Йдеться про збалансоване харчування, що включає овочі та фрукти.

Дослідження, проведене Університетом Кароліни, виявило, що вживання диких чорниць може звернути назад зниження когнітивних функцій у людей похилого віку.

Опублікувавши свої висновки у журналі Nutritional Neuroscience, фахівці вивчили дані 86 дорослих віком від 65 до 80 років.

У той час як у першій групі повідомили про когнітивні проблеми, ще 43 особи з когнітивними розладами також були набрані як контроль.

Порівнюючи контрольну групу з 43 осіб та активну групу з 86 осіб, були отримані несподівані результати можливостей диких чорниць.

Зазначимо, що дикою вважається та ягода, яка росте самостійно у лісах.

Чим корисна чорниця

Дослідники зазначили, що користь чорниці для організму пов'язана з наявністю в ній фітохімічних речовин. Саме вони захищають від раку шкіри та інших елементів довкілля.

Автор статті, доктор Мері Енн Ліла, повідомила, що фітохімічні речовини – це сполуки в рослинах, що розвиваються для захисту рослин від стресу навколишнього середовища, грибків, бактерій та вірусів.

Наукова робота доводить, що фітохімічні речовини, характерні для диких чорниць, важливі для здоров'я мозку.

Однак це не єдине дослідження, в якому розповіли про вплив чорниці на покращення пам'яті. Інша наукова робота, проведена Університетом Цинциннаті, також вивчала вплив чорниці на психіку.

У статті, опублікованій у журналі Nutrients, сказано, що регулярне вживання чорниці може знизити ризик розвитку деменції.

"Ми спостерігали когнітивні переваги чорниці в попередніх дослідженнях з людьми похилого віку і думали, що вони можуть бути ефективними у молодих людей з резистентністю до інсуліну. Хвороба Альцгеймера, як і всі хронічні хвороби старіння, розвивається протягом багатьох років, починаючи з середнього віку", - повідомив Роберт Крікорян, один з авторів дослідження.

Результати дослідження показали, що у тих людей, які їли чорниці регулярно, крім зниження ризику розвитку деменції, були покращені результати у когнітивних завданнях та покращена метаболічна функція.

Як ми раніше писали,кому треба вживати калину і яка від неї користь.

Також читайте, що потрібно їсти жінкам для краси та молодості.

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