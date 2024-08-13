Не їжте це: 6 продуктів, які шкодять здоров'ю кишківника
Кишківник, який погано функціонує, може призвести до важких побічних ефектів, таких як втома, проблеми зі шкірою та набирання ваги. На жаль, багато з найгірших для здоров'я кишківника продуктів часто можна зустріти у повсякденному раціоні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Як перетравлюється їжа
Проблемна шкіра (екземи, акне та висипка), випадіння волосся - це є причиною неправильної роботи кишківника.
За словами експерта, спочатку їжа стравоходом спускається в шлунок, де відбувається розчеплення та завоювання білка, амінокислот, а також вітамінів і мінералів (в основному заліза і вітаміну В12).
Печінка синтезує жовчні кислоти, які стікають по жовчних протоках і накопичуються у жовчному міхурі.
"Далі харчовий комочок з шлунку зустрічається у дванадцятипалій кишці з жовчними кислотами з печінки і ферментами з підшлункової і далі це все рухається в кишківник", - йдеться у повідомленні.
Кишківник складається з двох відділів: тонка і товста кишка.
Саме у тонкій кишці відбувається основний обсяг всмоктування поживних речовин через кишкову стінку, а саме: білків, жирів, вуглеводів, мікроелементів, вітамінів та мінералів.
Таким чином, якщо у нас пошкоджена слизова тонкої кишки, якщо є надлишковий бактеріальний і грибковий ріст, то у нас будуть проблеми з волоссям, шкірою, алергія, дерматити, здуття та проблеми під час походу в туалет.
Які продукти шкідливі для кишківника
Алкоголь
Звичайно, чим міцніший, тим більше шкоди буде, адже він містить більше етилового спирту. Тому, якщо є проблеми зі шкірою, випадінням волосся, то алкоголь слід виключити повністю. Все тому, що він руйнує слизову кишківника.
Якщо ви здорові, то 100-150 мл сухого вина інколи можете випити. Також алкоголь змінює кількісний і якісний склад бактерій мікрофлори.
До корисних бактерій відносяться в основному біфідо і лактобактерії.
Якщо ви зловживаєте алкоголем, то кількість корисних бактерій понижується, а кількість шкідливих збільшується, а це призводить до грибків та віруси.
Цукор
Цукор присутній практично у всіх списках небажаних продуктів.
Оскільки він негативно впливає на більшість органів, а точніше його надлишок, повністю не вдасться його виключити.
Цукор сприяє розвитку патогенної флори, тобто живить шкідливі бактерії (кандида, стрептококи, стафілококи та інші), а це своєю чергою призводить до молочниці, кандидозу, акне, дерматиту та екземи.
Фрукти і фруктоза
Щодо фруктів і фруктози, то добова норма, яку може засвоїти організм - не більше 30 г на добу, а це приблизно 2 фрукти не дуже солодких.
Якщо цю норму перевищувати, то надлишок фруктози в організмі буде сприяти патогенній мікрофлорі.
Рафіновані вуглеводи
До них також відносять злакові перероблені продукти: булочки, печиво, хліб та біле борошно першого сорту.
Ці продукти не місять клітковини, якою живляться корисні бактерії, в них відсутні мінерали з вітамінами, тобто ці продукти через пів години перетворяться в ту саму глюкозу, надлишок якої провокує патогенну флору.
Продукти з глютеном
Це, по суті, клейковина. Більшість людей спокійно його переварює, але якщо у вас вже робота ШКТ порушена, то слід виключити продукти з вмістом глютену.
Люди з діагнозом целіакії не переносять глютен, який є в пшениці, житі, ячмені. Коли хворі целіакією вживають продукти, що містять глютен, їх імунна система відповідає на це ушкодженням тонкого кишківника.
Молоко
Молоко містить лактозу - молочний цукор. У великої кількості населення є первинна або вторинна лактазонедостатність.
За вироблення лактаза, яка перетравлює молочний цукор-лактозу відповідає кишківник, точніше його слизова, яка виробляє фермент лактазу.
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