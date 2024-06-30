6 популярних напоїв, які сильно шкодять кишківнику

Здоров’я вашого кишківника має вирішальне значення для загального стану. Кишківник, який погано функціонує, може призвести до важких побічних ефектів, таких як втома, проблеми зі шкірою та харчова нестерпність. До того ж є напої, які можуть завдати серйозної шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Солодкий чай

Експерт з харчових питань Тобі Амідора розповів, що одним з найгірших напоїв для здоров’я кишківника є напої з додаванням цукру, як-от лимонад і солодкий чай.

Продукти з високим вмістом цукру можуть сприяти запаленню та зрушити баланс між "хорошим" і "поганим" мікробіомом кишківника, що може призвести до поганих наслідків для здоров’я.

Якщо вам хочеться холодного солодкого напою, вибирайте 100% фруктовий сік без додавання цукру.

Енергетичні напої

Якщо ви вживаєте ці енергетичні напої, щоб зняти щоденну втому, то варто відмовитись від цієї звички.

Ці енергетичні напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати гастрит, запалення, посилення перистальтики кишківника та діарею.

Надлишок кофеїну може призвести до того, що шлунок буде виділяти більше кислоти, ніж зазвичай, що може погіршити симптоми рефлюксу.

Кава

Напої з кофеїном, такі як кава, є стимуляторами, які покращують перистальтику кишківника. До того ж ці напої можуть пришвидшити роботу шлунково-кишкового тракту.

Цей стимулюючий ефект може спровокувати рідкий стілець або діарею, що своєю чергою, може призвести до зневоднення. Крім того, кофеїн є м’яким сечогінним засобом, а це означає, що ви також будете часто бігати до туалету.

Газовані напої

Існує можливий зв’язок між газованими напоями та розладом шлунка.

Крім того, деякі дослідження показують, що вживання газованих безалкогольних напоїв може збільшити ризик раку підшлункової залози.

Алкоголь

Регулярне вживання надто великої кількості пива, коктейлів або келихів вина «може вплинути на мікробіоту, викликаючи дисбаланс бактерій у кишківнику з надмірним розростанням поганих, нездорових бактерій.

Цей дисбаланс призводить до запалення. Хронічне зловживання алкоголем також може пошкодити клітини, підвищуючи його проникність, що дозволяє бактеріям і токсинам, які вони виробляють, проникати в кров.

Шоколадні напої

У деяких людей вживання шоколадних напоїв може призвести до кислотного рефлюксу. Це коли кислота в стравоході повертається назад, викликаючи печію.

Якщо ви відчуваєте кислотний рефлюкс частіше двох разів на тиждень, у вас може бути діагностована більш важка форма кислотного рефлюксу, відома як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.