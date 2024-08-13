Не ешьте это: 6 продуктов, которые вредят здоровью кишечника
Плохо функционирующий кишечник может привести к тяжелым побочным эффектам, таким как усталость, проблемы с кожей и прибавка веса. К сожалению, многие из самых плохих для здоровья кишечника продуктов часто можно встретить в повседневном рационе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Как переваривается пища
Проблемная кожа (экземы, акне и сыпь), выпадение волос - это причина неправильной работы кишечника.
По словам эксперта, сначала пища пищеводом спускается в желудок, где происходит расцепление и завоевание белка, аминокислот, а также витаминов и минералов (в основном железа и витамина В12).
Печень синтезирует желчные кислоты, стекающие по желчным протокам и накапливающиеся в желчном пузыре.
"Далее пищевой комочек из желудка встречается в двенадцатиперстной кишке с желчными кислотами из печени и ферментами из поджелудочной и дальше это все двигается в кишечник", - говорится в сообщении.
Кишечник состоит из двух отделов: тонкая и толстая кишка.
Именно в тонкой кишке происходит основной объем всасывания питательных веществ через кишечную стенку, а именно белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов и минералов.
Таким образом, если у нас повреждена слизистая тонкой кишки, если есть избыточный бактериальный и грибковый рост, то у нас будут проблемы с волосами, кожей, аллергией, дерматитом, вздутием и проблемами во время похода в туалет.
Какие продукты вредны для кишечника
Алкоголь
Конечно, чем крепче, тем больше вреда будет, ведь он содержит больше этилового спирта. Поэтому если есть проблемы с кожей, выпадением волос, то алкоголь следует исключить полностью. Все потому, что он разрушает слизистую кишечника.
Если вы здоровы, то 100-150 мл сухого вина иногда можете выпить. Также алкоголь изменяет количественный и качественный состав микробактериальных бактерий.
К полезным бактериям относятся в основном бифидо и лактобактерии.
Если вы злоупотребляете алкоголем, то количество полезных бактерий снижается, а количество вредных увеличивается, что приводит к грибкам и вирусам.
Сахар
Сахар присутствует практически во всех списках нежелательных продуктов.
Поскольку он отрицательно влияет на большинство органов, а точнее его избыток, полностью не удастся исключить его.
Сахар способствует развитию патогенной флоры, то есть питает вредные бактерии (кандида, стрептококки, стафилококки и другие), а это в свою очередь приводит к молочнице, кандидозу, акне, дерматиту и экземе.
Фрукты и фруктоза
Относительно фруктов и фруктозы, то суточная норма, которую может усвоить организм - не более 30 г в сутки, а это примерно 2 фрукта не очень сладких.
Если эту норму превышать, то переизбыток фруктозы в организме будет способствовать патогенной микрофлоре.
Рафинированные углеводы
К ним также относят переработанные злаковые продукты: булочки, печенье, хлеб и белую муку первого сорта.
Эти продукты не содержат клетчатки, которой питаются полезные бактерии, у них отсутствуют минералы с витаминами, то есть эти продукты через пол часа превратятся в ту самую глюкозу, избыток которой провоцирует патогенную флору.
Продукты с глютеном
Это, в сущности, клейковина. Большинство людей спокойно его переваривают, но если у вас уже работа ЖКТ нарушена, то следует исключить продукты с содержанием глютена.
Люди с диагнозом целиакии не переносят глютен, который есть в пшенице, ржи, ячмене. Когда больные целиакией употребляют продукты, содержащие глютен, их иммунная система отвечает на это повреждением тонкого кишечника.
Молоко
Молоко содержит лактозу - молочный сахар. У большого количества населения имеется первичная или вторичная лактазонедостаточность.
За выработку лактаза, которая переваривает молочный сахар-лактозу, отвечает кишечник, точнее его слизистая, вырабатывающая фермент лактазу.
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