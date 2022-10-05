Не їжте сьогодні рибу: яке свято 5 жовтня, що треба зробити, а що заборонено

Іменини в цей день відзначають:

Олександр, Іона, Ісаакій, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока.

Традиції сьогодні, що треба зробити

В народі цей день присвячували осиці. Це дерево, вважалося, переймає печаль на себе та захищає від нечистої сили.

До прикладу, щоб до хати та худоби не прийшла нечисть, по кутках двору та до стовпа, до якого кріпили ворота, розставляли осикові кілки.

Люди, які хворіли на лихоманку, в цей день йшли в ліс, знаходили там гілку осики, кланялися їй та промовляли: "Осико, осико, забери мою трясовину, дай мені леготу". Після цього дерево перев'язували власним поясом.

Також в цей день готували багато страв з редьки. Вважалося, що вона не тільки смачна, але й корисна, може вилікувати багато недуг.

Фоку люди шанували як захисника від пожеж, а також як рятівника потопельників. Йому вимовляли відповідні молитви.

Що не можна робити на Іони

На Іону не прийнято їсти рибу. Таким чином віряни вшановувати долю пророка, який перебував в череві кита.

Давати в борг або вимагати назад віддати борг.

Не варто з'ясовувати відносини, адже існує великий ризик скандалів і сварок.

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

Прикмети на Іони: