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Які норми Омега-3 та Омега-6 для здорового організму: чому їх вживати важливо

Понеділок 23 вересня 2024 14:30
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Які норми Омега-3 та Омега-6 для здорового організму: чому їх вживати важливо Для чого їсти продукти з Омега-3 (фото: Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Омега-3 жирні кислоти мають протизапальні властивості, а Омега-6, хоча й важливі для організму, можуть сприяти запальним процесам при надмірному споживанні без належного балансу з Омега-3. Співвідношення Омега-3 і Омега-6 жирних кислот у раціоні є ключовим фактором для підтримки здоров'я

Що треба їсти, щоб досягти ідеального балансу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Безуглої в Instagram.

Співвідношення Омега-3 та Омега-6. Чому це має значення?

У сучасному раціоні західного типу співвідношення Омега-6 до Омега-3 часто становить від 10:1 до 20:1, хоча експерти рекомендують показники ближчі до 4:1 або навіть 1:1.

Високий дисбаланс Омега-6 пов’язаний із підвищеним ризиком запалень та серцево-судинних захворювань.

Як досягти балансу в харчуванні?

Щоб покращити співвідношення, варто споживати більше продуктів, багатих на Омега-3, і обмежувати ті, що містять багато Омега-6. Корисні продукти з високим вмістом Омега-3:

  • Риба: тунець, лосось, сардини, тріска, мідії.
  • Насіння льону: чудове джерело ALA (альфа-ліноленової кислоти), форми Омега-3.
  • Зелені овочі: шпинат, броколі, салат мають низький вміст Омега-6.

Роль Омега-6 в харчуванні

Ці кислоти теж важливі для здоров'я, зокрема для функцій мозку та клітинного росту. Але надлишок Омега-6 без достатнього рівня Омега-3 може викликати запальні процеси, що сприяє розвитку хронічних хвороб, таких як серцеві недуги й артрит.

Норми споживання Омега-3 та Омега-6

Добові рекомендації для Омега-3 становлять 1,6 г для чоловіків і 1,1 г для жінок. Для підтримання балансу важливо скорочувати споживання продуктів, багатих на Омега-6 (соняшникова і кукурудзяна олії), і збільшувати вміст Омега-3 у раціоні

Ольга наголосила, що баланс між Омега-3 і Омега-6 - важливий крок до вашого здоров’я.

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