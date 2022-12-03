Не їжте гречку з цими продуктами, якщо не хочете погубити здоров'я

Чим цінна гречка

Гречка надзвичайно багата корисними речовинами. У ній 18 необхідних для організму амінокислот і мікроелементів. Також багато вітамінів групи А, В, Е, білка і важливих жирів.

Регулярне споживання гречки сприяє виведенню з організму токсинів і нормалізації обміну речовин. Ця крупа дає відчуття ситості і покращує травлення. Саме тому вона входить у раціон багатьох лікувальних дієт.

При закрепах ця крупа поліпшує перистальтику, але при надмірному споживанні може дати зворотний ефект. Не варто регулярно їсти лише гречку, бо вона може спровокувати підвищене газоутворення.

Попри значні свої корисні властивості гречка у поєднанні з певними продуктами може нашкодити здоров'ю.

З якими продуктами не можна їсти гречку

Якщо є певні проблеми із шлунково-кишковим трактом, то гречку не варто їсти разом із сосисками, сардельками, ковбасами. Загалом усіма м'ясними напівфабрикатами, а також із жирною рибою.

Також цю крупу не радять їсти разом із кефіром, молоком, цукром, жирними продуктами.

Інакше така комбінація може спричинити бродіння, відчуття тяжкості у шлунку і печію.

Гречку корисно їсти з овочами, нежирною рибою чи нежирним м'ясом. Аби крупа краще засвоювалася організмом, її потрібно добре проварювати, а не заливати окропом.

Кому варто обмежити споживання гречки

Обмежено споживати гречану кашу потрібно людям, у яких непереносимість глютену, підвищене згортання крові та ниркова недостатність. З'їдайте не більше однієї порції гречки на тиждень, якщо маєте проблеми з нирками.

Споживати гречану кашу обережно також потрібно тим, у кого недостатньо ферментів підшлункової залози, надлишковий бактеріальний ріст, дисбактеріоз, синдром подразненого кишківника, варикоз, діабет чи мігрень.