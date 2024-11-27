Як їсти, щоб досягти успіху: поради експертки з комунікацій

Як їжа сприяє досягненню успіху

"Від знаменитих людей ми часто чуємо про важливість здорового харчування і дисципліни в їжі. Але варто зауважити, що мільйонери часто не просто слідують модним дієтам, вони вибирають продукти, які сприяють розумовій та фізичній активності: авокадо, насіння, спіруліна, ягоди, зелень, риба, чиста вода", - говорить Чекалюк.

Вона переконана: їжа має давати енергію, бути корисною, але водночас простою, смачною й свіжою.

"Найважливіше - це свідомий підхід до вибору страв, а також уміння насолоджуватись їжею без поспіху і стресу", - наголошує вона.

Поради з книги "Їжа як комунікація"

Приділяйте увагу деталям й атмосфері: стіл, сервірування, колір посуду можуть впливати на емоційний стан під час прийому їжі.

Для успішних переговорів за столом, створюйте атмосферу гармонії й спокою, безпеки й довіри: вибір страв і подача їжі можуть бути частиною цього процесу.

Не бійтеся змінювати традиційні рецепти - нові страви можуть стати не тільки смачними, але й чудовими приводами для комунікації в колективі.

Важливо відмикати телефони і гаджети під час спільного прийому їжі, створюючи тим самим простір для живого, справжнього спілкування.

"Я виступаю за детокс від цифрового світу, аби ми могли краще пізнавати один одного і будувати глибші зв’язки. Це найкращий час для того, щоб вийти за межі екранів і дійсно бути присутнім у кожному моменті разом з іншими людьми. В їжі ми не лише отримуємо енергію, але й відновлюємо емоційну рівновагу, спільно ділимося досвідом, і саме за столом відбуваються найцінніші моменти комунікації", - наголошує Чекалюк.

Книгу "Їжа як комунікація" можна придбати в Україні і закордоном (фото надане авторкою)

Додамо, що у книзі "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" Вероніка розглядає реальні життєві ситуації, показуючи, як правильне висловлення думок у супроводі смаколиків може поліпшити взаємини й допомогти досягти поставлених цілей, а також досліджує вплив мовлення, мови тіла та використання різних комунікаційних каналів на якість спілкування.

Ця книга є своєрідним посібником для розвитку комунікативних навичок, важливих в тому числі для досягнення успіху.

Книга "Смачна комунікація: Як розуміти і бути зрозумілим" (фото надане авторкою)