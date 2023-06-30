Їжа довголіття. Цей продукт їли люди, які дожили до 100 років

Який продукт їли довгожителі

Так, встановлено, що у певних місцях земної кулі (там де більша кількість довгожителів), основою раціону людей були бобові.

Про це розповів підприємець Ден Бюттнер, який десятиліттями писав про "сині зони", унікальні спільноти по всьому світу, де люди живуть довгим і здоровим життям до і після 100 років.

Жителі цих районів мали схоже довкілля та спосіб життя, включаючи рослинну дієту, що, на думку вчених, сприяє їхньому довголіттю.

"Блакитні зони" було виявлено на Ікарії, Греція; Окінава, Японія; Нікойя, Коста-Ріка; Лома Лінда, Каліфорнія; та італійський острів Сардинія.

Наприклад, на Сардинії, де вивчалася одна з перших груп довгожителів, нут (відомий як горох) є основним інгредієнтом супу мінестроне, який зазвичай їдять двічі на день, що дозволяє жителям отримувати подвійну користь від бобів.

Бобові - дуже корисні для здоров'я (фото: freepik.com)

Чому бобові такі корисні?

Всі представники сімейства бобових багаті на поживні речовини, у тому числі мідь, залізо, магній, калієм, фолієва кислота, цинк, лізин, який є незамінною амінокислотою, а також велику кількістю білка і клітковини.

"Клітковина винагороджує вас здоровим кишковим мікробом, у вас підвищується імунітет", - зазначив Бюттнер.

За його словами, кожен вид бобів має різний профіль харчування, тому найкраще вживати різні типи.

Червона квасоля містить більше клітковини, ніж багато інших сортів, а біла квасоля багата на антиоксидант лютеїн.

У чорній та темно-червоній квасолі багато калію, а в нуті - магнію.

Квасоля також багата на рослинний білок, який корисніший для здоров'я, оскільки містить більше поживних речовин і менше калорій, ніж білок тваринного походження.

Поєднуйте квасолю з цільнозерновими продуктами, і ви отримаєте всі амінокислоти, які складають живильний цілісний білок, аналогічний тому, що міститься в м'ясі.

За словами Бюттнера, дослідження вказують на користь здоров'ю від квасолі, підтверджуючи те, що давно відомо людям у "блакитних зонах".

Розчинна клітковина у квасолі може знизити рівень холестерину та допомогти запобігти діабету 2 типу, стабілізуючи рівень цукру в крові.

Дослідження, проведене 2001 року, показало, що вживання бобів чотири рази на тиждень знижує ризик серцево-судинних захворювань на 22%.

А в дослідженні 2004 року повідомили, що люди, які вживали бобові, прожили на 8 років більше тих, хто їх не їв.

Крім того, бобові коштують недорого, цей продукт може дозволити собі кожна сім'я.