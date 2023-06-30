Пища долголетия. Этот продукт ели люди, которые дожили до 100 лет

Какой продукт ели долгожители

Так, установлено, что в определенных местах земного шара (там где большее количество долгожителей), основой рациона людей были бобовые.

Об этом рассказал предприниматель Дэн Бюттнер, который десятилетиями писал о "синих зонах", уникальных сообществах по всему миру, где люди живут долгой и здоровой жизнью до и после 100 лет.

Жители этих районов имели похожую окружающую среду и образ жизни, включая растительную диету, что, по мнению ученых, способствует их долголетию.

"Голубые зоны" были обнаружены на Икарии, Греция; Окинава, Япония; Никойя, Коста-Рика; Лома Линда, Калифорния; и итальянский остров Сардиния.

Например, на Сардинии, где изучалась одна из первых групп долгожителей, нут (известный как горох) является основным ингредиентом супа минестроне, который обычно едят два раза в день, что позволяет жителям получать двойную пользу от бобов.

Бобовые - очень полезны для здоровья (фото: freepik.com)

Почему бобовые так полезны?

Все представители семейства бобовых богаты питательными веществами, в том числе медью, железом, магнием, калием, фолиевой кислотой, цинком, лизином, который является незаменимой аминокислотой, а также большим количеством белка и клетчатки.

"Клетчатка вознаграждает вас здоровым кишечным микробом, у вас повышается иммунитет", - отметил Бюттнер.

По его словам, каждый вид бобов имеет разный профиль питания, поэтому лучше всего употреблять разные типы.

Красная фасоль содержит больше клетчатки, чем многие другие сорта, а белая фасоль богата антиоксидантом лютеином.

В черной и темно-красной фасоли много калия, а в нуте - магния.

Фасоль также богата растительным белком, который полезнее для здоровья, поскольку содержит больше питательных веществ и меньше калорий, чем белок животного происхождения.

Сочетайте фасоль с цельнозерновыми продуктами, и вы получите все аминокислоты, которые составляют питательный цельный белок, аналогичный тому, что содержится в мясе.

По словам Бюттнера, исследования указывают на пользу для здоровья от фасоли, подтверждая то, что давно известно людям в "голубых зонах".

Растворимая клетчатка в фасоли может снизить уровень холестерина и помочь предотвратить диабет 2 типа, стабилизируя уровень сахара в крови.

Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что употребление бобов четыре раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%.

А в исследовании 2004 года сообщили, что люди, употреблявшие бобовые прожили на 8 лет больше тех, кто их не ел.

Кроме того, бобовые стоят совсем недорого, этот продукт может позволить себе каждая семья.