Її не впізнати! Як виглядає зірка комедії "Американський пиріг" (фото)

Біографія Тари Рід

Тара Рід народилася у 1975 році в місті Уайкофф, штат Нью-Джерсі. Вона здобувала освіту в католицькій школі та відвідувала дитячу акторську студію в Нью-Йорку. У дев'ятирічному віці майбутня акторка дебютувала в телешоу "Діти грають" і знялася в майже сотні рекламних роликів для популярних брендів.

Завдяки своєму таланту, витонченій статурі та виразній зовнішності - світлим блакитним очам і блондинистому волоссю - Тара швидко привернула увагу кастинг-директорів у Голлівуді.

Кадр з фільму "Повернення у Салем"

Незабаром після переїзду до Лос-Анджелеса вона отримала одну з перших значних ролей, зігравши привабливу, легковажну дружину головного героя у культовій стрічці "Великий Лебовські".

Після цього Тара Рід знялася у фільмах "Міські легенди" та "Жорстокі ігри", а справжній прорив у її кар’єрі стався в 1999 році, коли вона отримала одну з головних ролей у культовій молодіжній комедії "Американський пирі".

Саме цей фільм зробив її знаменитою буквально за одну ніч. Втім, за словами самої акторки, навіть у період найбільшої популярності вона не усвідомлювала, наскільки привабливою була.

Рід мріяла про серйозні драматичні ролі, які дали б їй змогу розкрити свій акторський потенціал, проте їй здебільшого пропонували образи легковажних блондинок і примхливих підлітків.

Популярні молодіжні комедії та фільми жахів забезпечили їй армію шанувальників, але разом із тим принесли й спокуси зіркового життя.

Бурхливі вечірки, галасливі тусовки, невдалі романи та надмірне захоплення алкоголем - такою була реальність молодої актриси в період її розквіту.

Одного разу Тара Рід почала надмірно перейматися своєю зовнішністю, вважаючи її недосконалою. Спочатку вона зробила мамопластику, щоб скоригувати природну асиметрію та збільшити розмір грудей. Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

Потім зважилася на ліпосакцію живота й стегон, хоча не мала проблем із зайвою вагою. Через хірургічні втручання шкіра втратила пружність, що змусило акторку вдатися до підтяжок.

Водночас Тара не займалася спортом, а натомість випробовувала суворі дієти, що зрештою призвело до розвитку анорексії. Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

У 35 років Тара Рід виглядала виснаженою й значно старшою за свій вік, що викликало занепокоєння у її рідних та друзів. Вони наполягли, щоб акторка звернулася по допомогу. Завдяки лікуванню вона змогла подолати алкогольну залежність і почала працювати з психологом.

Ці зусилля принесли свої плоди: Тара набрала вагу, відновила здоров’я та повернула собі молодший і свіжіший вигляд.

Однак зміни виявилися нетривалими: з часом у мережі почали з’являтися знімки акторки, де вона виглядала не просто стрункою, а вкрай виснаженою. Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

Сучасний образ Тари Рід кардинально відрізняється від тієї яскравої блондинки, яку пам’ятають глядачі з "Американського пирога".

49-річна акторка не лише зазнала значних зовнішніх змін, але й стала обирати вбрання, які часто виглядають вкрай ексцентрично.

Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)

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