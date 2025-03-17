Її не впізнати! Як виглядає зірка комедії "Американський пиріг" (фото)

Тара Рід - одна з найвідоміших акторок початку 2000-х, яка запам’яталася глядачам завдяки ролі у культовій молодіжній комедії "Американський пиріг". Її кар’єра розвивалася стрімко, але згодом зірка відійшла від великих ролей, а її ім’я дедалі частіше з’являлося у заголовках не через кінороботи, а через скандали і зміни у зовнішності.
Як зараз виглядає акторка - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).
Тара Рід народилася у 1975 році в місті Уайкофф, штат Нью-Джерсі. Вона здобувала освіту в католицькій школі та відвідувала дитячу акторську студію в Нью-Йорку. У дев'ятирічному віці майбутня акторка дебютувала в телешоу "Діти грають" і знялася в майже сотні рекламних роликів для популярних брендів.
Завдяки своєму таланту, витонченій статурі та виразній зовнішності - світлим блакитним очам і блондинистому волоссю - Тара швидко привернула увагу кастинг-директорів у Голлівуді.
Незабаром після переїзду до Лос-Анджелеса вона отримала одну з перших значних ролей, зігравши привабливу, легковажну дружину головного героя у культовій стрічці "Великий Лебовські".
Після цього Тара Рід знялася у фільмах "Міські легенди" та "Жорстокі ігри", а справжній прорив у її кар’єрі стався в 1999 році, коли вона отримала одну з головних ролей у культовій молодіжній комедії "Американський пирі".
Саме цей фільм зробив її знаменитою буквально за одну ніч. Втім, за словами самої акторки, навіть у період найбільшої популярності вона не усвідомлювала, наскільки привабливою була.
Рід мріяла про серйозні драматичні ролі, які дали б їй змогу розкрити свій акторський потенціал, проте їй здебільшого пропонували образи легковажних блондинок і примхливих підлітків.
Популярні молодіжні комедії та фільми жахів забезпечили їй армію шанувальників, але разом із тим принесли й спокуси зіркового життя.
Бурхливі вечірки, галасливі тусовки, невдалі романи та надмірне захоплення алкоголем - такою була реальність молодої актриси в період її розквіту.
Одного разу Тара Рід почала надмірно перейматися своєю зовнішністю, вважаючи її недосконалою. Спочатку вона зробила мамопластику, щоб скоригувати природну асиметрію та збільшити розмір грудей.
Потім зважилася на ліпосакцію живота й стегон, хоча не мала проблем із зайвою вагою. Через хірургічні втручання шкіра втратила пружність, що змусило акторку вдатися до підтяжок.
Водночас Тара не займалася спортом, а натомість випробовувала суворі дієти, що зрештою призвело до розвитку анорексії.
У 35 років Тара Рід виглядала виснаженою й значно старшою за свій вік, що викликало занепокоєння у її рідних та друзів. Вони наполягли, щоб акторка звернулася по допомогу. Завдяки лікуванню вона змогла подолати алкогольну залежність і почала працювати з психологом.
Ці зусилля принесли свої плоди: Тара набрала вагу, відновила здоров’я та повернула собі молодший і свіжіший вигляд.
Однак зміни виявилися нетривалими: з часом у мережі почали з’являтися знімки акторки, де вона виглядала не просто стрункою, а вкрай виснаженою.
Сучасний образ Тари Рід кардинально відрізняється від тієї яскравої блондинки, яку пам’ятають глядачі з "Американського пирога".
49-річна акторка не лише зазнала значних зовнішніх змін, але й стала обирати вбрання, які часто виглядають вкрай ексцентрично.
Тара Рід (фото: instagram.com/tarareid)
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