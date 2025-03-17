Ее не узнать! Как выглядит звезда комедии "Американский пирог" (фото)

Биография Тары Рид

Тара Рид родилась в 1975 году в городе Уайкофф, штат Нью-Джерси. Она получала образование в католической школе и посещала детскую актерскую студию в Нью-Йорке. В девятилетнем возрасте будущая актриса дебютировала в телешоу "Дети играют" и снялась в почти сотне рекламных роликов для популярных брендов.

Благодаря своему таланту, изящному телосложению и выразительной внешности - светлым голубым глазам и блондинистым волосам - Тара быстро привлекла внимание кастинг-директоров в Голливуде.

Кадр из фильма "Возвращение в Салем"

Вскоре после переезда в Лос-Анджелес она получила одну из первых значительных ролей, сыграв привлекательную, легкомысленную жену главного героя в культовой ленте "Большой Лебовски".

После этого Тара Рид снялась в фильмах "Городские легенды" и "Жестокие игры", а настоящий прорыв в ее карьере произошел в 1999 году, когда она получила одну из главных ролей в культовой молодежной комедии "Американский пирог".

Именно этот фильм сделал ее знаменитой буквально за одну ночь. Впрочем, по словам самой актрисы, даже в период наибольшей популярности она не осознавала, насколько привлекательной была.

Рид мечтала о серьезных драматических ролях, которые позволили бы ей раскрыть свой актерский потенциал, однако ей в основном предлагали образы легкомысленных блондинок и капризных подростков.

Популярные молодежные комедии и фильмы ужасов обеспечили ей армию поклонников, но вместе с тем принесли и соблазны звездной жизни.

Бурные вечеринки, шумные тусовки, неудачные романы и чрезмерное увлечение алкоголем - такой была реальность молодой актрисы в период ее расцвета.

Однажды Тара Рид начала чрезмерно беспокоиться о своей внешности, считая ее несовершенной. Сначала она сделала маммопластику, чтобы скорректировать естественную асимметрию и увеличить размер груди. Тара Рид (фото: instagram.com/tarareid)

Затем решилась на липосакцию живота и бедер, хотя не имела проблем с лишним весом. Из-за хирургических вмешательств кожа потеряла упругость, что заставило актрису прибегнуть к подтяжкам.

В то же время Тара не занималась спортом, а вместо этого испытывала строгие диеты, что в итоге привело к развитию анорексии. Тара Рид (фото: instagram.com/tarareid)

В 35 лет Тара Рид выглядела истощенной и значительно старше своего возраста, что вызвало беспокойство у ее родных и друзей. Они настояли, чтобы актриса обратилась за помощью. Благодаря лечению она смогла преодолеть алкогольную зависимость и начала работать с психологом.

Эти усилия принесли свои плоды: Тара набрала вес, восстановила здоровье и вернула себе более молодой и свежий вид.

Однако изменения оказались непродолжительными: со временем в сети начали появляться снимки актрисы, где она выглядела не просто стройной, а крайне истощенной. Тара Рид (фото: instagram.com/tarareid)

Современный образ Тары Рид кардинально отличается от той яркой блондинки, которую помнят зрители из "Американского пирога".

49-летняя актриса не только претерпела значительные внешние изменения, но и стала выбирать наряды, которые часто выглядят крайне эксцентрично.

Тара Рид (фото: instagram.com/tarareid)

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