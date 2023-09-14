Її талант підкорив увесь світ! 12-річна українка - у Книзі рекордів Гіннеса (відео)

12-річна Софія Тепла з України - одна з тих, хто потрапив до Книги рекордів Гіннеса. За рік вона зуміла встановити не один, а цілих два світові рекорди!
Про досягнення дівчинки з Одеської області - читайте нижче у матеріалі.
Все почалося 2022 року, коли дівчинку запросили продемонструвати свою майстерність на італійському телешоу Lo Show dei Record. Тоді вона спромоглася виконати contortion roll - прогин тіла назад, поки ноги не торкнулися голови, за 10,49 секунди.
Весною 2023 року у другому рекорді спортсменка з Одеської області продемонструвала дивовижне вміння, вона змогла виконати потрійну гімнастичну складку, віджавшись від статі лише на руках. Юна спортсменка успішно виконала 21 повторення за 30 секунд.
"Я сказала собі, що необхідно продовжувати і довести всьому світу, що Україна сповнена талановитих та цілеспрямованих дітей. Я поставила перед собою нову мету - встановити ще один світовий рекорд. Думаю, що своїм прикладом я надихну інших спортсменів своєї країни не втрачати мотивацію та бажаю їм йти до своєї мрії", - сказала дівчинка.
До речі, інтереси дівчинки не обмежуються спортом. Вона обожнює настільні ігри, створювати прикраси своїми руками, пекти млинці.
12-річна Софія з України увійшла до Книги Рекордів Гіннеса (фото: kids.guinnessworldrecords.com)
Софія включена до списку молодих обдарувань Книги рекордів Гіннеса та включена до книги 2024 року, яка незабаром надійде у продаж.
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