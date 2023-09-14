UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Її талант підкорив увесь світ! 12-річна українка - у Книзі рекордів Гіннеса (відео)

До Книги рекордів Гіннеса двічі потрапила українка (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

12-річна Софія Тепла з України - одна з тих, хто потрапив до Книги рекордів Гіннеса. За рік вона зуміла встановити не один, а цілих два світові рекорди!

Про досягнення дівчинки з Одеської області - читайте нижче у матеріалі.

Що відомо про Софію з України

Все почалося 2022 року, коли дівчинку запросили продемонструвати свою майстерність на італійському телешоу Lo Show dei Record. Тоді вона спромоглася виконати contortion roll - прогин тіла назад, поки ноги не торкнулися голови, за 10,49 секунди.

Весною 2023 року у другому рекорді спортсменка з Одеської області продемонструвала дивовижне вміння, вона змогла виконати потрійну гімнастичну складку, віджавшись від статі лише на руках. Юна спортсменка успішно виконала 21 повторення за 30 секунд.

Софія з України потрапила до Книги рекордів Гіннеса вдруге (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Софія не збирається зупинятися на досягнутому (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

"Я сказала собі, що необхідно продовжувати і довести всьому світу, що Україна сповнена талановитих та цілеспрямованих дітей. Я поставила перед собою нову мету - встановити ще один світовий рекорд. Думаю, що своїм прикладом я надихну інших спортсменів своєї країни не втрачати мотивацію та бажаю їм йти до своєї мрії", - сказала дівчинка.

Чим ще захоплюється Софія

До речі, інтереси дівчинки не обмежуються спортом. Вона обожнює настільні ігри, створювати прикраси своїми руками, пекти млинці.

12-річна Софія з України увійшла до Книги Рекордів Гіннеса (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

Софія включена до списку молодих обдарувань Книги рекордів Гіннеса та включена до книги 2024 року, яка незабаром надійде у продаж.

Читайте також, хто ще увійшов до Книги Рекордів Гіннеса 2024 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
книга рекордов Гиннеса