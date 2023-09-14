Ее талант покорил весь мир! 12-летняя украинка - в Книге рекордов Гиннеса (видео)

12-летняя София Теплая из Украины - одна из тех, кто попала в Книгу рекордов Гиннеса. За год она сумела установить не один, а целых два мировых рекорда!

О достижениях девочки из Одесской области - читайте ниже в материале.

Что известно о Софии из Украины

Все началось в 2022 году, когда девочку пригласили продемонстрировать свое мастерство на итальянском телешоу Lo Show dei Record. Тогда она смогла выполнить contortion roll - прогиб тела назад, пока ноги не коснулись головы, за 10,49 секунды.

Весной 2023 года во втором рекорде спортсменка из Одесской области продемонстрировала удивительное умение, она смогла выполнить тройную гимнастическую складку, отжавшись от пола только на руках. Юная спортсменка успешно выполнила 21 повторение за 30 секунд.

София из Украины попала в Книгу рекордов Гиннеса во второй раз (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

София не собирается останавливаться на достигнутом (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

"Я сказала себе, что необходимо продолжать и доказать всему миру, что Украина полна талантливых и целеустремленных детей. Я поставила перед собой новую цель - установить еще один мировой рекорд. Думаю, что своим примером я вдохновлю других спортсменов своей страны не терять мотивацию и желаю им идти к своей мечте", - сказала девочка.

Чем еще увлекается София

Кстати, интересы девочки не ограничиваются спортом. Она обожает настольные игры, создавать украшения своими руками, печь блинчики.

12-летняя София из Украины вошла в Книгу Рекордов Гиннеса (фото: kids.guinnessworldrecords.com)

София включена в список молодых дарований Книги рекордов Гиннеса и включена в книгу 2024 года, которая вскоре поступит в продажу.