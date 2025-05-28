Її обожнювали мільйони. Зірка радянських комедій підтримує війну: чому фільми з Варлей треба забути

Що Варлей говорила про Україну і війну

Наталя Варлей - радянська і російська акторка, яка здобула популярність завдяки ролі Ніни у фільмі "Кавказька полонянка".

Ще у 2014 році вона публічно схвалила анексію Криму і Донбасу, за що їй було заборонено в'їзд в Україну.

З початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну в 2022 році її позиція залишалася невизначеною.

Зокрема, під час участі в російському кінофестивалі "Волгоградський факел" у серпні 2023 року Варлей заявила: "Я впевнена в перемозі добра над злом і розуму над божевіллям".

Того ж року актриса зробила провокаційну заяву, стверджуючи, що жителі Донбасу нібито просили Росію про захист і що їх змушували говорити українською мовою.

"З моєї точки зору, Донбас усі вісім років просив, щоб його захистили. Я пам'ятаю, як вони кричали: "Росія", - зазначила вона.

У жовтні 2023 року, в одному з інтерв'ю, Варлей пояснила свою підтримку війни, назвавши її "відновленням справедливості".

Вона зазначила, що "всі хочуть жити в мирі, дружбі та любові", але "так стали розвиватися події, що навіть ті, хто не розумів, чому це відбувається, зараз уже...".

Сьогодні Варлей активно підтримує так звану "спеціальну військову операцію" і бере участь у пропагандистських заходах, таких як збір коштів для російських військових.

Наталія Варлей (кадр із серіалу "Ваша тітка Люся")

Які фільми з Варлей не можна дивитися

Найвідоміші фільми з Наталією Варлей, які сьогодні багато українців закликають бойкотувати через її публічну підтримку агресії Росії проти України, - це здебільшого радянські комедії та класика масового кіно, які десятиліттями транслювали по телебаченню. Вони є частиною радянського культурного коду, який Росія досі активно використовує як інструмент м'якої сили.

"Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" (1966)

Її найбільш знакова роль - саме цей фільм зробив її всенародною улюбленицею. Комедія часто транслювалася на українських телеканалах навіть після 2014 року.

"Вій" (1967)

Екранізація повісті Гоголя, де Варлей зіграла головну жіночу роль. Фільм належить до радянської "культурної класики", яку пропагують як частину загальної імперської спадщини.

"12 стільців" (1971)

Варлей виконала епізодичну роль, але це одна з ключових стрічок радянського кінематографа, яка досі справляє певний вплив.

Наталія Варлей (кадр із фільму "Кавказька полонянка")

Чому ці фільми потрібно забути

Відмова від перегляду фільмів із Наталією Варлей - це не лише особистий протест, а й внесок у захист національної безпеки та ментального здоров'я.

Культурні символи, які відкрито підтримують агресію проти України, не можуть залишатися в нашому інформаційному просторі без критичного переосмислення. Варлей, яка стала публічною особою російської пропаганди, більше не просто акторка з ностальгічного фільму - вона частина ворожого наративу.

Коли ми продовжуємо дивитися фільми з такими діячами, ми мимоволі зберігаємо їхній культурний вплив і сприяємо "нормалізації" їхньої позиції. Це особливо небезпечно в умовах повномасштабної війни, коли інформаційний фронт так само важливий, як і військовий.

Свідомий вибір - не споживати продукт, пов'язаний із публічною підтримкою агресора - це не "скасування культури", а елемент захисту власного культурного простору.

Наталія Варлей (кадр із фільму "Вій")