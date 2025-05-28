Ее обожали миллионы. Звезда советских комедий поддерживает войну: почему фильмы с Варлей нужно забыть

Что Варлей говорила про Украину и войну

Наталья Варлей - советская и российская актриса, которая получила известность благодаря роли Нины в фильме "Кавказская пленница".

Еще в 2014 году она публично одобрила аннексию Крыма и Донбасса, за что ей был запрещен въезд в Украину.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году ее позиция оставалась неопределенной.

В частности, во время участия в российском кинофестивале "Волгоградский факел" в августе 2023 года Варлей заявила: "Я уверена в победе добра над злом и ума над безумием".

В том же году актриса сделала провокационное заявление, утверждая, что жители Донбасса якобы просили Россию о защите и что их заставляли говорить на украинском языке.

"С моей точки зрения, Донбасс все восемь лет просил, чтобы его защитили. Я помню, как они кричали: "Россия", - отметила она.

В октябре 2023 года, в одном из интервью, Варлей объяснила свою поддержку войны, назвав ее "восстановлением справедливости".

Она отметила, что "все хотят жить в мире, дружбе и любви", но "так стали развиваться события, что даже те, кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже…".

На сегодняшний день Варлей активно поддерживает так называемую "специальную военную операцию" и участвует в пропагандистских мероприятиях, таких как сбор средств для российских военных.

Наталья Варлей (кадр из сериала "Ваша тетя Люся")

Какие фильмы с Варлей нельзя смотреть

Самые известные фильмы с Наталией Варлей, которые сегодня многие украинцы призывают бойкотировать из-за ее публичной поддержки агрессии России против Украины, — это в основном советские комедии и классика массового кино, которые десятилетиями транслировали по телевидению. Они являются частью советского культурного кода, который Россия до сих пор активно использует в качестве инструмента мягкой силы.

"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)

Ее самая знаковая роль - именно этот фильм сделал ее всенародной любимицей. Комедия часто транслировалась на украинских телеканалах даже после 2014 года.

"Вий" (1967)

Экранизация повести Гоголя, где Варлей сыграла главную женскую роль. Фильм относится к советской "культурной классике", пропагандируемой как часть общего имперского наследия.

"12 стульев" (1971)

Варлей исполнила эпизодическую роль, но это одна из ключевых лент советского кинематографа, которая до сих пор оказывает определенное влияние.

Наталья Варлей (кадр из фильма "Кавказская пленница")

Почему эти фильмы нужно забыть

Отказ от просмотра фильмов с Наталией Варлей - это не только личный протест, но и вклад в защиту национальной безопасности и ментального здоровья.

Культурные символы, открыто поддерживающие агрессию против Украины, не могут оставаться в нашем информационном пространстве без критического переосмысления. Варлей, ставшая публичным лицом российской пропаганды, больше не просто актриса из ностальгического фильма - она часть вражеского нарратива.

Когда мы продолжаем смотреть фильмы с такими деятелями, мы невольно сохраняем их культурное влияние и способствуем "нормализации" их позиции. Это особенно опасно в условиях полномасштабной войны, когда информационный фронт так же важен, как и военный.

Сознательный выбор - не потреблять продукт, связанный с публичной поддержкой агрессора - это не "отмена культуры", а элемент защиты собственного культурного пространства.

Наталья Варлей (кадр из фильма "Вий")