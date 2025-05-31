Її називали головною серцеїдкою "Твін Пікс"! Ось як вона виглядає зараз (фото)

Зірковий злет Шерилін почався після виходу на екрани серіалу Девіда Лінча. З першої ж появи на екрані її енергетика буквально притягувала - витончена брюнетка з пильним поглядом і хижою посмішкою.

Успіх був блискавичним: у 1990-му видання Us Magazine назвало її однією з "10 найкрасивіших жінок світу", а через рік цей титул підтвердив і People.

Кадр з фільму "Твін Пікс"

Хоча в її фільмографії не так багато відвертих ролей, за акторкою надовго закріпився імідж зірки провокаційного кіно. Найбільш скандальною стала її участь у стрічці "Олена в ящику" - фільмі, який свого часу відмовилися знімати інші знаменитості.

Фенн ризикнула, але фільм провалився: критики не пошкодували жодного гострого слова, а глядачі - жодної іронічної оцінки.

Після цього зіркова кар'єра почала згасати. Успішних проєктів було дедалі менше, а особисті драми лише додавали тягаря.

Один із найгучніших романів акторки - стосунки з Джонні Деппом. Вони зустрічались наприкінці 80-х, і три роки були парою, поки Депп не закохався в іншу.

Шерилін Фенн і Джонні Депп (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)

Пізніше Шерилін вийшла заміж за музиканта Тулуза Холлідея, народила сина в 1993-му, але вже за кілька років шлюб розпався.

У 2000-х у її житті з’явився Ділан Стюарт, і в 42 роки акторка вдруге стала мамою - на світ з’явився син Крістіан. Зараз Шерилін вільна, хоча з ніжністю згадує про Деппа - ці стосунки вона досі вважає особливими.

Сьогодні Шерилін Фенн - це вже не юна серцеїдка, а 59-річна жінка з глибокими зморшками і досвідом, який читається в очах. Вона практикує йогу, цікавиться духовними практиками і на перше місце ставить родину.

Шерилін Фенн (фото: instagram.com/sherilyn_fennxo)

Звісно, з роками її зовнішність змінилася, але внутрішня харизма, як і раніше, відчувається в кожному її слові та жесті. Вона більше не женеться за увагою - вона живе у своєму темпі, приймає себе справжню і надихає це робити інших.