Її можна їсти руками з банки! Рецепт квашеної капусти за три дні від Клопотенка

Квашена капуста - це суцільні вітаміни, вона дуже корисна для здоров'я. Щоб засолена капуста вийшла хрусткою, слід вибрати пізні зимові сорти. Такі качани мають велику концентрацію цукру, а їх листя тугі і щільні. Для квашення краще вибрати скляні банки.

Декілька секретів засолювання капусти

Коли шаткуєте капусту ножем, то намагайтеся не надто подрібнювати продукт. Тонкі смужки можуть стати м'якими, без характерного хрусткого ефекту. Використовуйте спеціальну тертку для капусти, тоді не потрібно контролювати їх розмір.

Місткість з капустою залиште блукати біля теплого місця. Саме від температури залежить, коли закінчиться процес ферментації.

Для трилітрової банки капусти візьміть:

2-2,5 кг капусти

3 лаврові листи

1 моркву

2 ст. л. солі

1,5 л води

Покроковий рецепт приготування

Візьміть капусту з розрахунку, що після очищення качана має вийти 2-2,5 кг продукту. Очистіть, зніміть пошкоджене або тверде верхнє листя, виріжте серцевину. Помийте овоч під струменем холодної води та обітріть кухонним рушником. Почистіть моркву.

Качан капусти розріжте навпіл чи на чверті, щоб було зручніше. Розшинкуйте частини овочів ножем, або скористайтеся шатківницею. Натріть моркву. Перемішайте капусту та моркву. Додайте до суміші 3 лаврові листи. Утрамбуйте все добре, щоб не утворилося порожнеч.

В окремому посуді змішайте 1,5 л окропу та 2 ст. л. солі. Перемішайте, доки сіль не розчиниться. Залишіть розчин охолонути, потім залийте їм ємність із капустою. Поставте банку в глибоку миску, якщо розсіл почне витікати, і розташуйте її на кухні поблизу плити або іншого місця, де тепло. Накрийте марлею або кришкою з дірками, щоб капуста дихала.



Через добу проколіть капусту ножем або шампуром до дня ємності, щоб випустити гази, створювані під час бродіння. Піну на поверхні розсолу теж ретельно прибирайте, доки не закінчиться процес бродіння. Про це свідчитиме той факт, що піна перестане з'являтися, а розсіл у банку стане прозорим.

Ви зможете скуштувати капусту вже за добу, а через три дні вона буде готова повністю. Смачного!