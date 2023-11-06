Її фото облетіло весь світ: 8-річна Емілі, яку вважали загиблою, жива й у полоні у ХАМАС

Історія Емілі з кібуцу Беері

У ніч із 6 на 7 жовтня Емілі ночувала в будинку та подруги. Батько не встиг її забрати рано-вранці, коли терористи ХАМАС увійшли в кібуц Беері. Того дня ХАМАС убили понад 120 людей у цьому кібуці та частину мешканців викрали.

Батько Емілі - Том Хенд, приїхав до Ізраїлю з Ірландії. Він став волонтером близько 30 років тому та планував пробути в країні кілька місяців. Доля розпорядилася інакше - він залишився в кібуці Беері на багато років. Одружився, обзавівся сім'єю. Кілька років тому він став удівцем - мама Емілі померла від раку.

Коли Тома евакуювали разом з іншими жителями, він кілька днів чекав звісток про Емілі. І дуже боявся, що дівчинка стала заручницею ХАМАСу. Коли йому повідомили, що дитина, швидше за все, загинула, він зітхнув з полегшенням і сказав, що це - благословення.

"Те, як там поводяться з людьми, у них немає ні їжі, ні води, вони в темних кімнатах, і жахаються щохвилини кожного дня і так може тривати місяцями або навіть довгі роки. Так що смерть була благословенням... Абсолютним благословенням", - заявив він.

Його заява і фото 8-річної малечі Емілі облетіло весь світ і батькові з усіх куточків світу дуже співчували.

8-річна Емілі, швидше за все, жива (фото: Courtesy)

Емілі жива?

Старша сестра Емілі, Наталі Хенд, розповіла, що кілька днів тому родина отримала повідомлення, що дівчинка, швидше за все, жива і перебуває в заручниках у секторі Газа.

"Нам сказали, що її вбили. У нас була жалоба. Потім, 31 жовтня, нам сказали, що дуже, ймовірно, її викрали", - повідомила Наталі.

Разом з Емілі у полоні ХАМАС, ймовірно, її подруга та її мати, у яких дівчинка залишилася тієї ночі. Їх спочатку теж оголосили загиблим, але згодом оновили дані.

Емілі також має ірландське громадянство і влада Ірландії пообіцяла зробити все можливе, щоб допомогти цій сім'ї.

Наталі в прямому ефірі звернулася до своєї сестри та інших заручників:

"Я хочу вам сказати, що ми робимо все, щоб ви повернулися додому. Ми знаємо, що ви в заручниках. Ми дуже тебе любимо і сумуємо за тобою", - сказала вона.