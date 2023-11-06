Ее фото облетело весь мир: 8-летняя Эмили, которую считали погибшей, жива и в плену у ХАМАС

История Эмили из кибуца Беэри

В ночь с 6 на 7 октября Эмили ночевала в доме и подруги. Отец не успел ее забрать рано утром, когда террористы ХАМАС вошли в кибуц Беэри. В тот день ХАМАС убили более 120 человек в этом кибуце и часть жителей похитили.

Отец Эмили - Том Хэнд, приехал в Израиль из Ирландии. Он стал волонтером около 30 лет назад и планировал пробыть в стране несколько месяцев. Судьба распорядилась иначе - он остался в кибуце Беэри на многие годы. Женился, обзавелся семьей. Несколько лет назад он стал вдовцом - мама Эмили умерла от рака.

Когда Тома эвакуировали вместе с другими жителями, он несколько дней ждал известий про Эмили. И очень боялся, что девочка стала заложницей ХАМАС. Когда ему сообщили, что малышка, скорее всего погибла, он вздохнул с облегчением и сказал, что это - благословение.

"То, как там обращаются с людьми, у них нет ни еды, ни воды, они в темных комнатах, и находятся в ужасе каждую минуту каждого дня и так может продолжаться месяцами или даже долгие годы. Так что смерть была благословением… Абсолютным благословением", - заявил он.

Его заявление и фото 8-летней малышки Эмили облетело весь мир и горюющему отцу со всех уголков мира очень сочувствовали.

8-летняя Эмили, скорее всего, жива (фото: Courtesy)

Эмили жива?

Старшая сестра Эмили, Натали Хэнд, рассказала, что несколько дней назад семья получила извещение, что девочка, скорее всего жива и находится в заложниках в секторе Газа.

"Нам сказали, что ее убили. У нас был траур. Затем, 31 октября, нам сказали, что весьма, вероятно, что ее похитили", - сообщила Натали.

Вместе с Эмили в плену ХАМАС, вероятно, ее подруга и ее мать, у которых девочка осталась в ту ночь. Их сначала тоже объявили погибшим, но потом обновили данные.

У Эмили также имеется ирландское гражданство и власти Ирландии пообещали сделать все возможное, чтобы помочь этой семье.

Натали в прямом эфире обратилась к своей сестре и остальным заложникам:

"Я хочу вам сказать, что мы делаем все, чтобы вы вернулись домой. Мы знаем, что вы в заложниках. Мы очень тебя любим и скучаем по тебе", - сказала она.