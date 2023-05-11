Ее допускает каждая женщина! Стилист назвала самую распространенную ошибку в летнем образе

В летнем гардеробе женщины должно быть много белых и светлых вещей из тонкой ткани. Такие наряды наиболее уместны в жаркую пору. Но именно с такой одеждой женщины чаще всего неправильно сочетают нижнее белье, из-за чего случаются конфузы.

Об этом рассказала персональная стилистка Елена Шевченко на своей странице в Instagram.

Какую ошибку допускают женщины в летнем образе

"Представьте себе: лето, жара, вы надеваете невероятное белоснежное платье или костюм из натурального льна или шорты, и замечаете, как сквозь ткань ярко светится ваше белоснежное белье!" - пишет эксперт.

Стилистка делится полезным лайфхаком, позволяющим избежать такого конфуза.

"Под тонкие белые ткани следует надевать бежевое белье, желательно бесшовное. Тогда оно точно не будет светиться", - объясняет Елена.

Также часто ошибкой летом является то, что женщины носят слишком тесное белье. Как следствие пережатые участки тела "пробиваются" сквозь одежду и создают неэстетичный вид.

Как подобрать белье под летнюю одежду

Под хлопковою рубашку из непрозрачного материала лучше всего подойдет белое бесшовное белье. Оно будет незаметным под этим нарядом.

Для платьев, топов или кофт, у которых открытые плечи и спина, нужно выбирать бесшовное белье телесного цвета с бюстгальтером-бандо со съемными бретелями.

Под одежду из полупрозрачной ткани также следует надевать бюстгальтеры на косточках с гладкими чашечками.

Для приталенных трикотажных платьев следует брать бюстгальтер пуш-ап из мягкой микрофибры с гладкими уплотненными чашками и бесшовные трусики. Такое белье подчеркнет достоинства вашей фигуры.