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"Її булили у дитинстві". Євген Клопотенко прокоментував сварку з Раміною Есхакзай

Євген Клопотенко і Раміна Есхакзай (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко прокоментував свій конфлікт з інтерв'юеркою і блогеркою Раміною Есхакзай.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "NABARI".

У березні 2023 року Раміна взяла інтерв’ю у Лободи, а Клопотенко засудив її за це. Після чого блогерка назвала його ліцеміром.

На питання ведучого "NABARI" Андрія Черновіла, чи відмовив би їй шеф-кухар після цієї ситуації у відвідуванні його ресторану, Євген відповів: він не проти бачити її у своїх закладах.

“Вона нормальна. Ми з нею на деяких шоу зустрічалися, cпілкувалися. Вона казала, що її булили у дитинстві. Мабуть це є форма захисту така її, що я лицемір. Але вона брала інтерв'ю у Лободи. Де тут логіка? Вона раніше тягнула в інфопростір людей, яких треба кенсилити і нічого з ними не робити", - сказав Клопотенко.

Також ресторатор зізнався, що після цього вони з Раміною не обговорювали їхній конфлікт.

 

Що передувало скандалу

У квітні цього року Есхакзай поцікавилася у своїх підписників, з якими українськими діячами вони б хотіли побачити інтерв'ю.

Хтось з користувачів запропонував Раміні запросити на інтерв'ю кухара, на що вона відреагувала негативно. У stories в Instagram Раміна назвала його лицеміром.

Також журналістка додала скріншот однієї з публікацій Євгена, в якій він принизив її за інтерв'ю з ексрадником президента Олексієм Арестовичем, російським юристом Марком Фейгіним та співачкою Світланою Лободою з підписом "Еволюція какая разніца діяльності Раміни".

Скріншот

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