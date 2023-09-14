"Ей нацисты в харю плевали". Ефросинина вспомнила, как работала с путинисткой Железняк

Задолго до полномасштабной войны украинский и российский шоу-бизнесовые миры были тесно переплетены. Да, актеры и телеведущие пересекались на одних площадках и часто были коллегами, что сложно представить сейчас. Популярная интервьюер Маша Ефросинина также работала с россиянами, хотя неоднократно выступала против этого.

"Будешь сниматься с Лесей Железняк в одном сериале"

Когда карьера Маши начала развиваться со скоростью света, ее можно было увидеть не только на украинских, но и на российских проектах и каналах. Среди них "Муз-ТВ", "НТВ", "ДТВ" и т. д.

Но вместе с тем Ефросинина всегда задавала вопрос: почему именно россияне, а не украинцы?

"Почему раньше мне никто не дал по морде, когда я работала с кем-нибудь из москалей в начале 2000-х? Почему мне телепродюсеры говорили, что они делают нам рейтинги?" - интересуется телеведущая.

Она вспомнила, как снималась вместе с пропагандисткой Олесей Железняк, сегодня активно поддерживающей режим Путина.

"Будешь сниматься с Лесей Железняк в одном сериале", которая сегодня говорит, что она ходила по Крещатику, а ей нацисты в харю плевали там, оказывается, а не коллекционное вино она пила у меня дома, понимаете. Почему мнение лидеров мнений не было важно, когда я кричала, почему не взять наших, почему я играю вторые планы? А мне отвечали: "Ты не рейтинговая", рейтинговой была руснявая актриса", - рассказывает Маша.

Ее возмущает, что за это сотрудничество и любые связи с Россией ответственность несут украинские звезды. Она отмечает, что ошибки есть у каждого, поэтому их следует понимать и не повторять.

Ефросинина добавляет, что после полномасштабной войны к каждому будут относиться по-другому, и это отношение формируется уже сейчас.

"После войны к каждому из нас будут относиться точно по-другому, не так, как к великой войне. Но как - это будет формироваться сейчас в соответствии с нашим поведением, изречениями, позицией, совестью и моральным компасом, который мы транслируем действиями, а не словами. Время постоянного словоблудства прошло, сегодня за тебя говорят твои действия. Мне свое делать, говорила моя мама", - считает Ефросинина.