Їстівна валентинка: як приготувати смачне печиво з сердечками на День закоханих

Порадувати кохану людину 14 лютого можна по-різному. Однак, найбільш безпрограшний варіант - приготувати смачне домашнє печиво з сердечками.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал " Katekuhnya ".

Список інгредієнтів

Таке печиво стане чудовою їстівною валентинкою.

Наповнювати печиво можна не тільки малиновим варенням, а й полуничним та будь-яким іншим.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

масло вершкове 73% - 150 г

курячий жовток - 2 шт.

цукрова пудра - 100 г

борошно пшеничне - 250 г

розпушувач - 4 г

сіль - 1 г

варення малинове - 100 г

Легкий спосіб приготування

Спочатку у миску потрібно покласти розм’якшене вершкове масло, жовтки, цукрову пудру і розмішати вінчиком до однорідної маси. Далі всипте просіяне борошно, розпушувач, сіль і замісіть м’яке тісто.

Після цього з тіста сформуйте кульки вагою по 40 грамів. Потім приплюсніть кульки та пальцями видавіть на них форму серця.

Перенесіть печиво на деко, застелене пергаментним папером. У заглиблення у формі налийте варення.

Поставте деко у розігріту до 180°C духовку на 10-15 хвилин до появи золотистого кольору.

Додамо, якщо варення занадто рідке, то може витекти, зіпсувавши зовнішній вигляд печива.

Як приготувати смачне печиво з сердечками (скриншот)