Їстівна валентинка: як приготувати смачне печиво з сердечками на День закоханих
Порадувати кохану людину 14 лютого можна по-різному. Однак, найбільш безпрограшний варіант - приготувати смачне домашнє печиво з сердечками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Katekuhnya".
Список інгредієнтів
Таке печиво стане чудовою їстівною валентинкою.
Наповнювати печиво можна не тільки малиновим варенням, а й полуничним та будь-яким іншим.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- масло вершкове 73% - 150 г
- курячий жовток - 2 шт.
- цукрова пудра - 100 г
- борошно пшеничне - 250 г
- розпушувач - 4 г
- сіль - 1 г
- варення малинове - 100 г
Легкий спосіб приготування
Спочатку у миску потрібно покласти розм’якшене вершкове масло, жовтки, цукрову пудру і розмішати вінчиком до однорідної маси. Далі всипте просіяне борошно, розпушувач, сіль і замісіть м’яке тісто.
Після цього з тіста сформуйте кульки вагою по 40 грамів. Потім приплюсніть кульки та пальцями видавіть на них форму серця.
Перенесіть печиво на деко, застелене пергаментним папером. У заглиблення у формі налийте варення.
Поставте деко у розігріту до 180°C духовку на 10-15 хвилин до появи золотистого кольору.
Додамо, якщо варення занадто рідке, то може витекти, зіпсувавши зовнішній вигляд печива.
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