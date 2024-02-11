Романтичні ідеї манікюру до Дня Святого Валентина (фото)

У День святого Валентина кожна дівчина хоче виглядати неймовірно, але заради цього треба заздалегідь вирішити, яким буде ваш образ і манікюр є одним з головних елементів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас ідеї святкового манікюру до Дня всіх закоханих.

Романтичні ідеї манікюру до Дня Святого Валентина

Манікюр до 14 лютого може бути не лише у червоних відтінках, насправді ідей може бути безліч. Ви можете зробити дизайн у світлих тонах з елементами святкового дизайну, також можна вибрати рожевий колір, що є символом романтики та закоханості. А ще він виглядає більш спокійним та ніжним.

А от червоний - це вже колір справжнього кохання та пристрасті, він може демонструвати довгу любов, яка підтверджується у парі роками.

Манікюр у нюдових відтінках з романтичним дизайном продемонструє ніжні почуття до партнера. А також, тим, хто не любить фарбувати нігті яскравими лаками та робити на манікюрі акцент.

Щодо дизайну - він може бути різноманітним, але оскільки це День всіх закоханих, то кращим варіантом стануть сердечка. Але їх можна також зробити різними. Маленькими, великими, білими, червоними, рожевими, тобто, вибір є.

Ще одним з символів закоханості є поцілунки і їх також можна зобразити на нігтиках для створення святкового та романтичного настрою. Тож, пропонуємо подивитися цікаві та оригінальні варіанти романтичного манікюру.

Манікюр до Дня Святого Валентина (фото: Pinterest)