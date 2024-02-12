Съедобная валентинка: как приготовить вкусное печенье с сердечками на День влюбленных

Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному. Однако, самый беспроигрышный вариант - приготовить вкусное домашнее печенье с сердечками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал " Katekuhnya ".

Список ингредиентов

Такое печенье станет великолепной съедобной валентинкой.

Наполнять печенье можно не только малиновым вареньем, но и клубничным и любим другим.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

масло сливочное 73% - 150 г

куриный желток - 2 шт.

сахарная пудра - 100 г

мука пшеничная - 250 г

разрыхлитель - 4 г

соль - 1 г

варенье малиновое - 100 г

Легкий способ приготовления

Сначала в миску нужно положить размягченное сливочное масло, желтки, сахарную пудру и размешать венчиком до однородной массы. Далее всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и замесите мягкое тесто.

После этого из теста сформуйте шарики весом по 40 граммов. Затем приплюсните шарики и пальцами выдавите на них форму сердца.

Перенесите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. В углубление в форме налейте варенье.

Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут до появления золотистого цвета.

Добавим, если варенье слишком редкое, то может витекты, испортив внешний вид печенья.

Как приготовить вкусное печенье с сердечками (скриншот)