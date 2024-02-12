Съедобная валентинка: как приготовить вкусное печенье с сердечками на День влюбленных
Порадовать любимого человека 14 февраля можно по-разному. Однако, самый беспроигрышный вариант - приготовить вкусное домашнее печенье с сердечками.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Katekuhnya".
Список ингредиентов
Такое печенье станет великолепной съедобной валентинкой.
Наполнять печенье можно не только малиновым вареньем, но и клубничным и любим другим.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- масло сливочное 73% - 150 г
- куриный желток - 2 шт.
- сахарная пудра - 100 г
- мука пшеничная - 250 г
- разрыхлитель - 4 г
- соль - 1 г
- варенье малиновое - 100 г
Легкий способ приготовления
Сначала в миску нужно положить размягченное сливочное масло, желтки, сахарную пудру и размешать венчиком до однородной массы. Далее всыпьте просеянную муку, разрыхлитель, соль и замесите мягкое тесто.
После этого из теста сформуйте шарики весом по 40 граммов. Затем приплюсните шарики и пальцами выдавите на них форму сердца.
Перенесите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой. В углубление в форме налейте варенье.
Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут до появления золотистого цвета.
Добавим, если варенье слишком редкое, то может витекты, испортив внешний вид печенья.
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