Їсти лушпиння та ховатися у кухонній шафі. В Британії дали нові вказівки на випадок ядерного удару

Скільки буде часу у населення

Як вказується у статті, ядерна боєголовка влучить у Великобританію всього через 20 хвилин після її пуску з території Росії. Тобто, міжконтинентальній балістичній ракеті, яка вибухає силою, еквівалентною 1 000 000 динаміту, знадобиться всього 20 хвилин, щоб подолати шлях від Росії до Британії.

"Оскільки Росія оновила свою доктрину, щоб знизити поріг для використання ядерної зброї, а британські ракети Storm Shadow були вперше запущені по російській території, ця загроза виглядає більш імовірною, ніж будь-коли", - вказує автор.

Він додає, що якби бомба такого розміру завтра вдарила б в центр Лондона, загинуло б 1 050 720 людей, а 2 489 210 людей отримали б поранення - за даними сайту ядерного моделювання NukeMap.

Вгору та вниз по столиці, від Камдена на півночі та Брікстона на півдні до східного лондонського Кенері-Ворф - житлові будинки будуть руйнуватися, травми будуть загальними, а смертельні випадки повсюдними.

У Річмонді, Від-Гріні та Уемблі - загроза опіків третього ступеня. І навіть за 12 кілометрів від точки ураження - люди будуть у небезпеці. Тим більш, що багато хто, коли побачить спалах ядерного вибуху, побіжить до вікна, щоб отримати травму від уламків.

Що ж робити при загрозі ядерного удару

Протягом 10 хвилин канали новин і радіостанції почнуть транслювати екстрене попередження громадськості про необхідність шукати укриття.

За 5 хвилин до удару міністерство внутрішніх справ надішле сигнал на кожен британській мобільний телефон, щоб попередити людей про загрозу: Загроза балістичних ракет на кордоні. Шукайте укриття".

Найбезпечніше місце, куди можна попасти за цей короткий проміжок часу - це підвал великого багатоповерхового бетонного будинку.

Якщо це неможливо, то людям радять бігти до найбільш структурно цілісної точки в будівлі, такої як центральні сходи в багатоквартирному будинку і подалі від зовнішніх стін.

Ще у 1980 роках уряд рекомендував людям шукати укриття в кухонних шафах. Зараз існує цілий список місць, яких слід уникати за будь-яку ціну: дерев'яні конструкції, такі як сараї, високі меблі, довгі коридори, які посилять небезпеку ядерного удару.

"Дуже важливо захистити своє тіло від "теплового імпульсу", вибуху теплової енергії, що виходить від бомби. Для цього ляжте обличчям вниз, підібгавши руки під тулуб", - радять британцям.

Також бажано встигнути перевдягнутися - у бліді кольори, які зменшать ризик загоряння, відбиваючи тепловий імпульс.

"Закрийте очі та не дивіться на вибух, інакше ви ризикуєте осліпнути від "атомного спалаху". Нехай вас також не обдурить перший спалах, тримайте очі закритими, оскільки незабаром з'явиться другий, оскільки світло, яке було раніше захоплене за "ударною хвилею" бомби, втече", - говориться в інструкції.

Що робити після вибуху

Від 10 до 12 хвилин після ядерного вибуху почнуть випадати смертельні радіоактивні опади.

Рекомендації уряду звучать так: "Заходьте. Залишайтеся. Налаштовуйтеся" - ймовірно, йдеться про те, щоб залишатися у приміщенні. Бо опади можуть розтягнутися на 250 миль від вибуху.

Електромобілі стануть марними через електромобільні імпульси вибуху, а багато звичайних автомобілів просто перетвориться на металобрухт.

"Якщо вам повезе і ваша машина поїде, їдьте проти вітру або бокового вітру, подалі від радіоактивних опадів. Якщо вирішите залишитися в укритті, вам потрібно за будь-яку ціну залишатися всередині та захистити це місце від радіації", - говориться у рекомендаціях.

Далі британцям радять загерметизувати блоки кондиціонування та каміни, закрити щілини у дверних рамах скотчем. Незалежно від того, де людина знаходиться, вона має прикривати ніс та рот після ядерного вибуху тканиною або маскою Р2.

Також варто вдягнути окуляри, заклеїти вуха ватою і прикрити всі відкриті рани. Безпечно вийти з укриття можна тільки через два тижні - радіоактивні опади будуть становити лише 1% від початкової потужності.

Як знезаражуватися

Перше, що радять фахівці - прийняти душ з теплою водою та милом. Можна використовувати шампунь для очищення волосся, але кондиціонери, лосьйони для тіла, креми та зволожуючи засоби суворо заборонені, бо вони містять "катіонні поверхнево-активні речовини", які затримують і зв'язують радіоактивні частинки з тілом.

Також потрібно позбутися радіоактивного пилу всередині вух і повік, де він має тенденцію осідати. Для цього варто взяти вологу ганчірку. І не забути прочистити ніс. Будь-які використані рушники або одяг необхідно негайно закрити та викинути.

Що можна їсти та пити

У меню британців після ядерного удару: продукти, багаті йодом, морська капуста і картопляне лушпиння. Щитовидна залоза є найбільш вразливим органом до радіаційного ураження, тому прийом таблеток йоду буде ідеальним засобом захисту від раку щитовидної залози.

Бутильована вода має стати другом і її слід ретельно нормувати. Водопровідну воду можна пити лише в крайньому разі й лише після фільтрації через глинистий ґрунт, якщо це можливо.

Будь-які консервовані продукти, такі як квасоля та м'які фрукти, також можуть містити безпечну для споживання воду.