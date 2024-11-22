Кушать шелуху и прятаться в кухонном шкафу. В Британии дали новые указания на случай ядерного удара

Сколько будет времени у населения

Как указывается в статье, ядерная боеголовка попадет в Великобританию спустя всего 20 минут после ее пуска с территории России. То есть межконтинентальной баллистической ракете, взрывающейся силой, эквивалентной 1 000 000 динамита, понадобится всего 20 минут, чтобы преодолеть путь от России до Британии.

"Поскольку Россия обновила свою доктрину, чтобы снизить порог для использования ядерного оружия, а британские ракеты Storm Shadow были впервые запущены по российской территории, эта угроза выглядит более вероятной, чем когда-либо", - указывает автор.

Он добавляет, что если бы бомба такого размера завтра ударила бы в центр Лондона, погибло бы 1 050 720 человек, а 2 489 210 человек получили бы ранения - по данным сайта ядерного моделирования NukeMap.

Вверх и вниз по столице, от Камдена на севере и Брикстона на юге до восточного лондонского Кенери-Уорфа - жилые дома будут разрушаться, травмы будут общими, а смертельные случаи повсеместными.

В Ричмонде, От-Грине и Уэмбли - угроза ожогов третьей степени. И даже в 12 километрах от точки поражения - люди будут в опасности. Тем более что многие, когда увидят вспышку ядерного взрыва, побегут к окну, чтобы получить травму от обломков.

Что же делать при угрозе ядерного удара

В течение 10 минут новостные каналы и радиостанции начнут транслировать экстренное предупреждение общественности о необходимости искать укрытия.

За 5 минут до удара министерство внутренних дел направит сигнал на каждый британский мобильный телефон, чтобы предупредить людей об угрозе: Угроза баллистических ракет на границе. Ищите укрытие.

Самое безопасное место, куда можно попасть за этот короткий промежуток времени - это подвал большого многоэтажного бетонного дома.

Если это невозможно, то людям советуют бежать к наиболее структурно целостной точке в здании, такой как центральная лестница в многоквартирном доме и подальше от наружных стен.

Еще в 1980 годах правительство рекомендовало людям искать укрытие в кухонных шкафах. Сейчас существует целый список мест, которых следует избегать любой ценой: деревянные конструкции, такие как сараи, высокая мебель, длинные коридоры, которые усилят опасность ядерного удара.

"Очень важно защитить свое тело от "теплового импульса", взрыва исходящей от бомбы тепловой энергии. Для этого лягте лицом вниз, поджав руки под туловище", - советуют британцам.

Также желательно успеть переодеться - в бледные оттенки, которые снизят риск возгорания, отражая тепловой импульс.

"Закройте глаза и не смотрите на взрыв, иначе вы рискуете ослепнуть от "атомной вспышки". Пусть вас также не обманет первая вспышка, держите глаза закрытыми, поскольку вскоре появится вторая, поскольку свет, ранее захваченный за "ударной волной" бомбы, сбежит", - говорится в инструкции.

Что делать после взрыва

С 10 до 12 минут после ядерного взрыва начнут выпадать смертельные радиоактивные осадки.

Рекомендации правительства звучат так: "Войдите. Оставайтесь. Настраивайтесь" - вероятно, речь идет о том, чтобы оставаться в помещении. Так как осадки могут растянуться на 250 миль от взрыва.

Электромобили станут бесполезными из-за электромобильных импульсов взрыва, а многие обычные автомобили просто превратятся в металлолом.

"Если вам повезет и ваша машина поедет, поезжайте против ветра или бокового ветра, подальше от радиоактивных осадков. Если решите остаться в укрытии, вам нужно любой ценой оставаться внутри и защитить это место от радиации", - говорится в рекомендациях.

Затем британцам советуют загерметизировать блоки кондиционирования и камины, закрыть щели в дверных рамах скотчем. Независимо от того, где человек находится, он должен прикрывать нос и рот после ядерного взрыва тканью или маской Р2.

Также следует надеть очки, заклеить уши ватой и прикрыть все открытые раны. Безопасно выйти из укрытия можно только через две недели - радиоактивные осадки будут составлять всего 1% от начальной мощности.

Как обеззараживаться

Первое, что советуют специалисты - принять душ с теплой водой и мылом. Можно использовать шампунь для очистки волос, но кондиционеры, лосьоны для тела, кремы и увлажняющие средства строго-настрого запрещены, так как они содержат "катионные поверхностно-активные вещества", которые задерживают и связывают радиоактивные частицы с телом.

Также нужно избавиться от радиоактивной пыли внутри ушей и век, где она имеет тенденцию оседать. Для этого следует взять влажную тряпку. И не забыть прочистить нос. Любые использованные полотенца или одежду следует немедленно закрыть и выбросить.

Что можно есть и пить

В меню британцев после ядерного удара: продукты, богатые йодом, морская капуста и картофельная шелуха. Щитовидная железа является наиболее уязвимым органом радиационного поражения, поэтому прием таблеток йода будет идеальным средством защиты от рака щитовидной железы.

Бутилированная вода должна стать другом и ее следует тщательно нормировать. Водопроводную воду можно пить только в крайнем случае и только после фильтрации через глинистую почву, если это возможно.

Любые консервированные продукты, такие как фасоль и мягкие фрукты, могут содержать безопасную для потребления воду.