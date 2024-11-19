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Чи може зміна ядерної доктрини РФ призвести до конкретних дій: думка експерта

Київ, Вівторок 19 листопада 2024 17:25
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Чи може зміна ядерної доктрини РФ призвести до конкретних дій: думка експерта Ілюстративне фото: Росія змінила ядерну доктрину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Владислав Селезньов

Рішення Росії оновити ядерну доктрину навряд чи призведе до застосування ядерної зброї. У заявах російських чиновників щодо цього питання немає логіки.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Селезньов нагадав, що у 2022 році була ймовірність ухвалення Москвою рішень про застосування у війні ядерної компоненти, але цього так і не сталося. Причиною могла бути ефективна закулісна дипломатія чи інші чинники.

"Тоді не сталося, чому цього разу це має статися? Я чув заяви і Путіна (російського диктатора - ред.) та Пєскова (прессекретаря Путіна - ред.), мовляв зміни доктрини надають право РФ щодо застосування ядерної компоненти, але слова, документи все це похідне. Ключове - реальні фізичні дії російської армії", - наголошує експерт.

Як звернув увагу Селезньов, Пєсков погрожував, що тепер Росія застосує "ядерку", як тільки Україна вдарить по території РФ західними ракетами. Але він злукавив, бо вже 2 роки ЗСУ використовують HIMARS та інше озброєння Заходу для ударів по окупованих територіях, які Москва вважає своїми.

"Звичайно, що все це маячня, яка нікчемна за суттю, але тим не менш, де логіка? Якщо Росія вважає, що Донецьк це їхнє місто таке ж як і Курськ, то чим відрізняється ракетна або дронова атака по цих територіях? Тому я думаю , що і цього разу Путін зробив заяву, яка жодного практичного змісту не матиме", - додав експерт.

Оновлення ядерної доктрини

Нагадаємо, сьогодні, 19 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає оновлення ядерної доктрини РФ.

Зокрема, тепер причиною застосування російської “ядерки” нібито є "агресія проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави".

Такий крок диктатор зробив після того, як США, Британія та Франція дозволили Україні використовувати передані ракети для ударів по російській території.

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