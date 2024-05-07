Їсти ківі з шкіркою дуже корисно: чому та кому це потрібно в першу чергу

Чому варто їсти ківі зі шкіркою

Магістр медицини, кулінарний спеціаліст тестової кухні Сара Брекке каже, що чистити ківі за допомогою ножа, овочечистки чи ложки не потрібно, бо тоненька шкірка ківі насправді їстівна та дуже корисна.

Саме так, пухнаста коричнева шкірка цього фрукту корисна для здоров'я людини.

"Багато людей вважають волохату текстуру шкірки ківі неприємною для їжі. Окрім унікального смаку, шкірка ківі містить кристали оксалату кальцію, також відомі як рафіди, які можуть спричинити крихітні подряпини на ніжній шкірці всередині рота. Коли кислота фрукта контактує з цими мікроподряпинами, може виникнути дуже неприємне відчуття печіння", - пояснює фахівець.

Однак, вона радить все ж таки їсти ківі зі шкіркою, якщо вас не турбує така текстура. Бо ця шкірка багата на поживні речовини, такі як клітковина, фолати та вітамін Е, а також антиоксиданти та вітамін С.

А якщо з'їсти 1-2 ківі зі шкіркою перед сном - то це допоможе краще спати.

Кому їсти шкірку ківі не варто

Шкірка ківі містить багато оксалатів, які є природніми сполуками, що містяться в багатьох рослинах, включаючи листяну зелень, овочі, фрукти, горіхи та насіння.

Сара Брекке пояснює, що людям, схильним до утворення каменів у нирках, слід чистити ківі перед споживанням, бо велика кількість оксалатів може зв'язуватися з кальцієм та сприяти більшому утворенню каменів в нирках.