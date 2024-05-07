Есть киви со шкуркой очень полезно: почему и кому это нужно в первую очередь

Почему стоит есть киви со шкуркой

Магистр медицины, кулинарный специалист тестовой кухни Сара Брекке говорит, что чистить киви с помощью ножа, овощечистки или ложки не нужно, потому что тоненькая кожура киви действительно съедобна и очень полезна.

Именно так, пушистая коричневая шкурка этого фрукта полезна для здоровья человека.

"Многие люди считают мохнатую текстуру кожуры киви неприятной для еды. Кроме уникального вкуса, кожица киви содержит кристаллы оксалата кальция, также известные как рафиды, которые могут вызвать крошечные царапины на нежной кожуре внутри рта. Когда кислота фрукта контактирует с этими микроцарапинами, может возникнуть неприятное чувство жжения", - объясняет специалист.

Однако она советует все же есть киви с кожурой, если вас не беспокоит такая текстура. Ибо эта кожура богата питательными веществами, такими как клетчатка, фолаты и витамин Е, а также антиоксиданты и витамин С.

А если съесть 1-2 киви с кожурой перед сном – то это поможет лучше спать.

Кому есть кожуру киви не стоит

Шкурка киви содержит много оксалатов, являющихся природными соединениями, содержащимися во многих растениях, включая лиственную зелень, овощи, фрукты, орехи и семена.

Сара Брекке объясняет, что людям, склонным к образованию камней в почках, следует чистить киви перед употреблением в пищу, так как большое количество оксалатов может связываться с кальцием и способствовать большему образованию камней в почках.