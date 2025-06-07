Їсте "Мівіну" при похміллі? Ось чому цього категорично не можна робити

Локшина швидкого приготування, така як "Мівіна" чи "Reeva", здається зручним і смачним варіантом сніданку після вживання алкоголю. Однак, така "страва" може лише погіршити стан організму через високу кількість натрію та штучних добавок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку ендокринолога Олени Доманської.

Чому шкідливо їсти локшину швидкого приготування

За словами експерта, вона підвищує артеріальний тиск за рахунок вмісту величезної кількості солі і призводять до затримки води в організмі.

Пекучі спеції та регулятори кислотності в цій локшині подразнюють і без того пошкоджену алкоголем слизову шлунка.

Основним інгредієнтом локшини є пшеничне борошно, яке в свою чергу викликає запалення в кишківнику. Також наявність великої кількості підсилювачів смаку змушує їсти більше, чим продовжує стан похмілля.

Як позбутися похмілля

Вода

Ендокринолог зазначила, що алкоголь "вимив" з організму все. Тому варто пити звичайну воду, мінералку або регідрон.

"Рідина - твій новий найкращий друг", - йдеться у повідомленні.

Сон

Алкоголь порушує фазу глибокого сну, тож навіть після тривалого сну вночі ви можете прокидатися виснаженим. Додатковий сон допомагає мозку "перезавантажитись" і зменшити головний біль, дратівливість і втому.

Банан, бульйон і вітамін С

Спиртне спричиняє втрату електролітів, особливо калію. А банани багаті на калій, тому допомагають відновити електролітний баланс і зменшити слабкість, тремтіння або судоми.

Тоді як бульйон допомагає відновити рідину й електроліти, які втрачаються через алкоголь. Він легко засвоюється, не подразнює шлунок, підтримує гідратацію та забезпечує натрій і глутамін - важливі поживні речовини.

До того ж алкоголь навантажує печінку, а вітамін С - антиоксидант, що підтримує її роботу.

Контрастний душ

Зміна температур активізує кровообіг, що може допомогти "розбудити" організм та зняти втому. Холодна вода може зменшити головний біль і повернути ясність думок.

Контраст сприяє активації нервової системи та може трохи зменшити "туман" в голові після випивки.

"Це як удар струмом, тільки легальний. Повертає до тями краще за каву", - додала експерт.

Крапельниця - коли вже зовсім погано

Крапельниця при похміллі - це медичний метод детоксикації організму після надмірного вживання алкоголю. Вона використовується для: