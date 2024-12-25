Найкращий антипохмільний сніданок для українців: як відновитися після святкових застіль

Святкові застілля часто супроводжуються не лише веселощами, а й наслідками для організму. Ранок після вечірки з алкоголем може стати справжнім випробуванням. Щоб швидко відновити сили, важливо почати день із правильного сніданку. Ось кілька продуктів, які допоможуть повернутися до нормального самопочуття.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам кілька продуктів, які допоможуть повернутися до нормального самопочуття.

Яйця - ваш найкращий друг

Яйця багаті на амінокислоти, такі як цистеїн і таурин. Ці речовини допомагають організму боротися із токсинами, зокрема ацетальдегідом — побічним продуктом розщеплення алкоголю. До того ж вони забезпечують організм необхідними білками для енергії.

Рекомендація: приготуйте омлет із зеленню або яйця-пашот із тостом із цільнозернового хліба.

Яйця на сніданок після застіль - чудовий вибір (фото: pixabay.com)

Банани - відновлення балансу електролітів

Алкоголь зневоднює організм, вимиваючи важливі електроліти, такі як калій. Банани - чудове джерело цього елемента. Вони допоможуть зменшити відчуття втоми й м’язову слабкість.

Рекомендація: з’їжте банан або додайте його до смузі з йогуртом.

Супи та бульйони

Теплий бульйон не лише відновлює водний баланс, але й насичує організм натрієм, який втрачається через зневоднення. Курячий або овочевий суп допоможе стабілізувати рівень глюкози в крові та заспокоїти шлунок.

Рекомендація: зранку приготуйте легкий курячий бульйон із додаванням зелені та лимонного соку.

Авокадо - джерело корисних жирів

Авокадо містить здорові жири, які сприяють відновленню клітин, і є джерелом калію. Цей фрукт також допомагає стабілізувати рівень цукру в крові.

Рекомендація: приготуйте тост із авокадо, яйцем та шматочком лосося.

Мед - природний цукор для енергії

Глюкоза з меду допомагає печінці швидше позбавлятися токсинів, які залишилися після алкоголю.

Рекомендація: додайте ложку меду до теплого чаю або намастіть його на тост.

Імбирний чай - проти нудоти

Імбир добре відомий своїми властивостями зменшувати нудоту та заспокоювати шлунок. Чай із додаванням імбиру, меду та лимона допоможе полегшити симптоми похмілля.

Рекомендація: запарте свіжий імбир у гарячій воді, додайте мед і лимон.

Чого краще уникати на ранок?

Кава. Попри поширену думку, кава може погіршити зневоднення й викликати більшу дратівливість.

Попри поширену думку, кава може погіршити зневоднення й викликати більшу дратівливість. Жирна їжа. Смажені продукти лише посилять навантаження на печінку.

Щоб уникнути сильного похмілля, не забувайте перед сном випити багато води та з’їсти щось легке, наприклад, банан чи йогурт.

Правильно обраний сніданок допоможе організму швидше оговтатися від святкових надмірностей і повернутися до нормального ритму життя.