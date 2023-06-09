Їм потрібен лише олівець. Як злодії можуть обікрасти ваші валізи в поїздці

"Фокус" з олівцем

У нещодавньому ролику вона показала, як легко було викрасти речі з валізи відпочивальників, які нічого не підозрювали. Усе, що їй для цього знадобилося, - це простий олівець.

Дівчина з силою вставила його в замок валізи й просунула його так, щоб утворилася щілина між двома краями блискавки.

Після цього сумку, рюкзак чи валізу легко відкрити, навіть якщо ви використали додатковий замок для неї.

Як захистити свій багаж

Найголовніша порада - це прискіпливий вибір свого багажу. Не віддавайте перевагу валізам із простими блискавками, які легко зламати. Можна також пошукати валізи з прихованими блискавками.

Крім того, краще обирати валізи з твердих матеріалів, а не м'яких. Тоді зловмиснику буде важче дістатися до ваших речей і викрасти їх.

Блогерка також радить пошукати фірми валіз, які дають певний термін гарантії. У разі якщо вашу валізу пошкодять під час транспортування, ви зможете без проблем це відшкодувати.