Им нужен только карандаш. Как воры могут обокрасть ваши чемоданы в поездке

"Фокус" с карандашом

В недавнем ролике она показала, как легко было похитить вещи из чемодана ничего не подозревающих отдыхающих. Все, что ей для этого понадобилось, - это простой карандаш.

Девушка с силой вставила его в замок чемодана и просунула его так, чтобы образовалась щель между двумя краями молнии.

После этого сумку, рюкзак или чемодан легко открыть даже если вы использовали дополнительный замок для нее.

Как защитить свой багаж

Самый главный совет - это придирчивый выбор своего багажа. Не отдавайте предпочтение чемоданам с простыми молниями, которые легко сломать. Можно также поискать чемоданы со скрытыми молниями.

Кроме того, лучше выбирать чемоданы из жестких материалов, а не мягких. Тогда злоумышленнику будет труднее добраться до ваших вещей и украсть их.

Блогер также советует поискать фирмы чемоданов, которые дают определенный срок гарантии. В случае если ваш чемодан повредят при транспортировке, вы сможете без проблем это возместить.