Що не можна робити перед поїздкою, щоб не виникли неприємності

Підготовка до важливої ​​поїздки - відповідальний процес. Ще здавна перед дорогою усі були особливо уважні і слідували прикметам, щоб не виникло неприємностей.

Що не можна робити перед поїздкою - читайте на Styler нижче .

Повертатися назад

Нерідко, від’їхавши від дому, людина може згадати десятки варіантів того, що вона могла забути і повертається назад.

Згідно з прикметою, повертатися назад не варто, інакше є ризик зіткнутися з невдачами в дорозі. Тому перед від’їздом варто по пунктах перевірити все.

Переступати поріг з лівої ноги

Залишаючи житло перед від’їздом, не можна переступати поріг з лівої ноги. Прикмета говорить, що так можуть виникнути невдачі під час поїздки.

Зашивати одяг

Цією дією людина може "зашити" успіх. В результаті будуть невдачі, проблеми та різноманітні неприємності, які зіпсують відпочинок чи ділову поїздку.

Ділитись планами

Часто виникає спокуса розповісти всім підряд про важливу подорож та поділитися планами. Прикмети говорить, що не варто вводити в курс справи малознайомих людей, які можуть своїми думками спричинити невдачі в дорозі.

Підмітати та мити підлогу

Перед від'їздом не можна мити і підмітати підлогу, а близьким не треба прибирати до тих пір, поки члени родини не досягнуть місця призначення. Вважається, що в іншому випадку мандрівник може зіткнутися в дорозі з великими неприємностями.

Мити волосся

Перед тим, як відправитися в подорож, мити та стригти волосся не можна. Ще здавна вважається, що у волоссі є сила, яку не можна змивати перед поїздкою.

Тому мити голову або стригтися можна за кілька днів до запланованої подорожі, але не в день від'їзду.