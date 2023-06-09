ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Їм потрібен лише олівець. Як злодії можуть обікрасти ваші валізи в поїздці

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 13:15
Їм потрібен лише олівець. Як злодії можуть обікрасти ваші валізи в поїздці Як захистити свої речі від крадіжки на відпочинку (фото: Getty Imаges)
Автор: Юлія Гаюк

На відпочинку, під час перельотів і переїздів часто можуть ставатися крадіжки, адже злодії вміють легко вирахувати туриста та обвести його навколо пальця. Крім того, існує один популярний і дуже простий спосіб, за допомогою якого можна відкрити будь-яку валізу. Зловмисники цим активно користуються.

Про це розповіла блогерка Сара Адекола на своїй сторінці в TikTok.

"Фокус" з олівцем

У нещодавньому ролику вона показала, як легко було викрасти речі з валізи відпочивальників, які нічого не підозрювали. Усе, що їй для цього знадобилося, - це простий олівець.

Дівчина з силою вставила його в замок валізи й просунула його так, щоб утворилася щілина між двома краями блискавки.

Після цього сумку, рюкзак чи валізу легко відкрити, навіть якщо ви використали додатковий замок для неї.

@millennialwealthsarah Know this before you travel #viral #relatable #travel #lifehack original sound - Sarah Adekola

Як захистити свій багаж

Найголовніша порада - це прискіпливий вибір свого багажу. Не віддавайте перевагу валізам із простими блискавками, які легко зламати. Можна також пошукати валізи з прихованими блискавками.

Крім того, краще обирати валізи з твердих матеріалів, а не м'яких. Тоді зловмиснику буде важче дістатися до ваших речей і викрасти їх.

Блогерка також радить пошукати фірми валіз, які дають певний термін гарантії. У разі якщо вашу валізу пошкодять під час транспортування, ви зможете без проблем це відшкодувати.

Раніше ми писали, які ліки обов'язково треба брати з собою в подорож.

Читайте також, що не можна робити перед поїздкою, щоб не виникло неприємностей.

Читайте РБК-Україна в Google News
подорожі злодії