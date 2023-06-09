Їм потрібен лише олівець. Як злодії можуть обікрасти ваші валізи в поїздці
На відпочинку, під час перельотів і переїздів часто можуть ставатися крадіжки, адже злодії вміють легко вирахувати туриста та обвести його навколо пальця. Крім того, існує один популярний і дуже простий спосіб, за допомогою якого можна відкрити будь-яку валізу. Зловмисники цим активно користуються.
Про це розповіла блогерка Сара Адекола на своїй сторінці в TikTok.
"Фокус" з олівцем
У нещодавньому ролику вона показала, як легко було викрасти речі з валізи відпочивальників, які нічого не підозрювали. Усе, що їй для цього знадобилося, - це простий олівець.
Дівчина з силою вставила його в замок валізи й просунула його так, щоб утворилася щілина між двома краями блискавки.
Після цього сумку, рюкзак чи валізу легко відкрити, навіть якщо ви використали додатковий замок для неї.
@millennialwealthsarah Know this before you travel #viral #relatable #travel #lifehack original sound - Sarah Adekola
Як захистити свій багаж
Найголовніша порада - це прискіпливий вибір свого багажу. Не віддавайте перевагу валізам із простими блискавками, які легко зламати. Можна також пошукати валізи з прихованими блискавками.
Крім того, краще обирати валізи з твердих матеріалів, а не м'яких. Тоді зловмиснику буде важче дістатися до ваших речей і викрасти їх.
Блогерка також радить пошукати фірми валіз, які дають певний термін гарантії. У разі якщо вашу валізу пошкодять під час транспортування, ви зможете без проблем це відшкодувати.
Раніше ми писали, які ліки обов'язково треба брати з собою в подорож.
Читайте також, що не можна робити перед поїздкою, щоб не виникло неприємностей.