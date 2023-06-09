Им нужен только карандаш. Как воры могут обокрасть ваши чемоданы в поездке
На отдыхе, во время перелетов и переездов часто могут случаться кражи, ведь воры умеют легко вычислить туриста и обвести его вокруг пальца. Кроме того, существует один популярный и очень простой способ, с помощью которого можно открыть любой чемодан. Злоумышленники этим активно пользуются.
Об этом рассказала блогер Сара Адекола на своей странице в TikTok.
"Фокус" с карандашом
В недавнем ролике она показала, как легко было похитить вещи из чемодана ничего не подозревающих отдыхающих. Все, что ей для этого понадобилось, - это простой карандаш.
Девушка с силой вставила его в замок чемодана и просунула его так, чтобы образовалась щель между двумя краями молнии.
После этого сумку, рюкзак или чемодан легко открыть даже если вы использовали дополнительный замок для нее.
@millennialwealthsarah Know this before you travel #viral #relatable #travel #lifehack original sound - Sarah Adekola
Как защитить свой багаж
Самый главный совет - это придирчивый выбор своего багажа. Не отдавайте предпочтение чемоданам с простыми молниями, которые легко сломать. Можно также поискать чемоданы со скрытыми молниями.
Кроме того, лучше выбирать чемоданы из жестких материалов, а не мягких. Тогда злоумышленнику будет труднее добраться до ваших вещей и украсть их.
Блогер также советует поискать фирмы чемоданов, которые дают определенный срок гарантии. В случае если ваш чемодан повредят при транспортировке, вы сможете без проблем это возместить.
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