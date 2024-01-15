Як правильно зберігати руколу, щоб вона довго залишалася свіжою

Рукола збереже свою свіжість до тижня і трохи більше, але тільки при правильному зберіганні. Вона корисна для організму і її можна додавати, як до салатів, так і до інших страв.

Як зберігати руколу, щоб вона довше залишалася свіжою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Як зберігати руколу

Рукола - зелена рослина з інтенсивним смаком та ароматом, що широко використовується в кулінарії. Хоча ця зелень дуже смачна, вона швидко в'яне і псується.

Але є спосіб зберегти руколу свіжою і хрусткою дуже довго. І відмовлятися від її вживання через страх, що вона швидко зіпсується, не варто. Ця зелень дуже корисна, тому варто включити її в щотижневе меню.

Після покупки руколи в першу чергу слід перекласти її з магазинної тари, через що вона швидше псується. Далі зелень потрібно ретельно промити, щоб видалити бруд, наприклад, пісок чи землю.

Потім потрібно ретельно просушити листя паперовим рушником – пам'ятайте, що надлишок вологи сприяє швидкому псуванню.

Візьміть пластиковий контейнер, застелите дно паперовим рушником. Також закріпіть верх паперовим рушником. Збризкайте його холодною водою - воно має бути злегка вологим, але не мокрим. Паперовий рушник вбирає вологу з руколи, запобігаючи її гниття.

Нарешті щільно закрийте контейнер. Зберігання руколи у такий спосіб дозволить вам довше насолоджуватися її смаком та хрускотом.

У холодильнику ємність з руколою найкраще поставити на нижню полицю, бо там найхолодніше. Однак не зберігайте його в ящиках для овочів, бо там дуже тепло.

Постарайтеся розкласти листя руколи в ємності так, щоб вони не були притиснуті занадто щільно і не прилипали до стінок. Якщо деякі листи руколи відразу після покупки виглядають не дуже добре - промиваючи руколу, наповніть раковину водою і додайте кілька кубиків льоду (чим холодніше вода, тим краще). Таким чином, є ще шанс врятувати її.

Чому рукола швидко псується

Причини швидкого псування руколи може бути не лише неправильне зберігання. Часто цьому сприяє наявність гнилих листків. Тому час від часу потрібно перевіряти, чи вони не з'явилися в контейнері.

Рукколу, яка більше не придатна для вживання, варто просто викинути. Якщо залишити зіпсоване листя в контейнері, то це прискорить псування всієї зелені. Намагайтеся купувати таку кількість руколи, яку ви встигнете вжити за один тиждень.