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Їх завезли у 70-х роках: у Вінницькій області помітили стадо величних тварин (відео)

У Вінницькій області помітили зубрів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Вінницькій області показали стадо зубрів у дикій природі. Тварини мешкають на 12 тисяч гектарах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку "Центральний лісовий офіс ДП "Ліси України".

Що відомо про тварин

Тварин в область завезли лісівники у 70-х роках минулого століття з Волині. Нині у регіоні проживає 125 зубрів.

Лісівники заселили туди 4 самиці й 2-х самців. Ареал проживання та умови підійшли зубрам, тож за 45 років їх популяція збільшилась.

Це червонокнижний вид і знаходиться під особливою охороною.

Лісівники охороняють і забезпечують зубрів їжею та водою протягом всього року. В угіддях філії створено комплекс біотехнічних споруд - підгодівельні майданчики, солонці, водопої.

Зубри на Вінниччині поділились на три стада, а також окремо ходять пристарілі зубри-самці, одинаки, які не встигають за молодняком.

Цікаво, що у стаді зубрів панує матріархат, а до дитинчат у них особливе ставлення. До прикладу, в сильні морози взимку усе стадо збивається до купи, а в центрі залишають теляток, аби ті не замерзли і грілись від тепла старших особин.

Щороку чисельність зубрів зростає, а це свідчить про сприятливі умови для життя і розмноження. 

Ці тварини перегукуються один з одним нетривалим глухим похрюкувань, а в разі небезпеки фиркають. 

Зубр - єдиний вид у світі, який вдалося повернути в дику природу після повного винищення браконьєрами.

 

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